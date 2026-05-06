Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightയു.ഡി.എഫ് വിജയം; ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 May 2026 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 6 May 2026 1:43 PM IST

    യു.ഡി.എഫ് വിജയം; ഐ.ഒ.സി-ഐ.വൈ.സി.സി ആഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    യു.ഡി.എഫ് വിജയം; ഐ.ഒ.സി-ഐ.വൈ.സി.സി ആഘോഷം
    cancel
    camera_alt

    ഐ.ഒ.സി-ഐ.വൈ.സി സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച വിജയാഘോഷം

    മനാമ: കേരളത്തിലെ യു.ഡി.എഫ് വിജയത്തിൽ ആവേശം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസും (ഐ.ഒ.സി) ഐവൈസിസിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച 'ആഘോഷരാവ്' ബി.എം.സി ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു. യു.ഡി.എഫിന്റെ വിവിധ പോഷക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങ് ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി.

    ഐ.ഒ.സി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മൻസൂർ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഐ.വൈ.സി.സി പ്രസിഡന്റ് റിച്ചി കലാതുരുത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഐ.ഒ.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഷീർ അമ്പലായി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. വിജയത്തിന്റെ മധുരം പങ്കുവെച്ചും പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശം ഉണർത്തിയും നടന്ന പരിപാടിയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെണ്ടമേളം, നൃത്തം, സംഗീത പരിപാടികൾ എന്നിവയും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

    ഐ.വൈ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലിം അബുതാലിബ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.

    ബി.എം.സി ചെയർമാൻ ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത്, ഐ.ഒ.സി ഭാരവാഹികളായ ഖുർഷിദ് ആലം, ഖയാസുള്ള, ഇഷ്‌റത്, കെ.സി.എ പ്രസിഡന്റ് ജയിംസ്, കെ.എം.സി.സി പ്രതിനിധി നിസാർ ഉസ്‌മാൻ, ഹുസൈൻ ഹാജി, ആർ.എം.പി പ്രതിനിധി ടെറ്റസ്, അൻവർ, മഹാത്മാഗാന്ധി കൾച്ചറൽ ഫോറം ഭാരവാഹി ബാബു കുഞ്ഞിരാമൻ, ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഭരണസമിതിയംഗം ബിജു, മജീദ് തണൽ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ഫസൽ ഹഖ്, ഐ.വൈ.സി.സി ലേഡീസ് കൺവീനർ മുബീന മൻഷീർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. ഷഫീഖ് സൈഫുദീൻ ചടങ്ങിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IYCCiocvictoryUDF
    News Summary - UDF Victory: IOC-IYCC Celebration.
    Similar News
    Next Story
    X