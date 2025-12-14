Begin typing your search above and press return to search.
    ക​​രു​​ത്ത് തെ​​ളി​​യി​​ച്ച് യു.​​ഡി.​​എ​​ഫ് -ഒ.​​ഐ.​​സി.​​സി

    ക​​രു​​ത്ത് തെ​​ളി​​യി​​ച്ച് യു.​​ഡി.​​എ​​ഫ് -ഒ.​​ഐ.​​സി.​​സി
    മ​​നാ​​മ: കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ ത​​ദ്ദേ​​ശ സ്വ​​യം​​ഭ​​ര​​ണ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ന​​ട​​ന്ന ത്രി​​ത​​ല പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ യു.​​ഡി.​​എ​​ഫ് ച​​രി​​ത്ര​​പ​​ര​​മാ​​യ വി​​ജ​​യം നേ​​ടി​​യ​​തി​​ൽ ഒ.​​ഐ.​​സി.​​സി ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ ആ​​ഹ്ലാ​​ദം രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി. ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തി​​ന്‍റെ ജ​​ന​​വി​​രു​​ദ്ധ ന​​യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും കെ​​ടു​​കാ​​ര്യ​​സ്ഥ​​ത​​ക​​ൾ​​ക്കു​​മെ​​തി​​രാ​​യ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യ ജ​​ന​​വി​​ധി​​കൂ​​ടി​​യാ​​ണ് ഈ ​​മു​​ന്നേ​​റ്റ​​മെ​​ന്ന് ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റ് ഗ​​ഫൂ​​ർ ഉ​​ണ്ണി​​കു​​ളം പ്ര​​സ്താ​​വി​​ച്ചു.

    സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് ത​​ദ്ദേ​​ശ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വ​​ലി​​യ മു​​ന്നേ​​റ്റ​​മാ​​ണ് യു.​​ഡി.​​എ​​ഫ് കാ​​ഴ്ച​​വെ​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഈ ​​വി​​ജ​​യം യു.​​ഡി.​​എ​​ഫി​​ന്റെ ജ​​ന​​പ​​ക്ഷ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​നും സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​ർ​​ക്കൊ​​പ്പ​​മു​​ള്ള നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ൾ​​ക്കും ല​​ഭി​​ച്ച അം​​ഗീ​​കാ​​ര​​മാ​​ണ്.

    ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ അ​​നു​​ഭ​​വി​​ച്ച ദു​​രി​​ത​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​ള്ള കൃ​​ത്യ​​മാ​​യ മ​​റു​​പ​​ടി​​യാ​​ണ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ലൂ​​ടെ ന​​ൽ​​കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്നും ഒ.​​ഐ.​​സി.​​സി പു​​റ​​ത്തി​​റ​​ക്കി​​യ പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന​​യി​​ൽ അ​​റി​​യി​​ച്ചു. വി​​ജ​​യ​​ത്തി​​ൽ യു.​​ഡി.​​എ​​ഫ് നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തെ​​യും പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രെ​​യും വി​​ജ​​യി​​ച്ച സ്ഥാ​​നാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളെ​​യും ഒ.​​ഐ.​​സി.​​സി പ്ര​​ത്യേ​​കം അ​​ഭി​​ന​​ന്ദി​​ച്ചു. ഒ.​​ഐ.​​സി.​​സി ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ വ​​ർ​​ക്കി​​ങ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് ബോ​​ബി പാ​​റ​​യി​​ൽ, ജ​​ന​​റ​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി മ​​നു മാ​​ത്യു എ​​ന്നി​​വ​​രുംപ്ര​​സ്താ​​വ​​ന​​യി​​ൽ പ​​ങ്കു​​ചേ​​ർ​​ന്നു.

