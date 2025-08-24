Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightയു.​ഡി.​എ​ഫ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 8:46 AM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    cancel

    മ​നാ​മ: യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഡ്വ. മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ഡ്വ. വി.​എ​സ്. ജോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​യ നേ​താ​ക്ക​ളെ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ പ​ര്യാ​യ​മാ​യ കെ.​എം.​സി.​സി വെ​യി​ലേ​റ്റ് വാ​ടു​മ്പോ​ൾ ത​ണ​ൽ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന ഒ​രി​ട​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ട​പ്പി​റ​പ്പും സൗ​ര​ഭ്യ​വു​മാ​യ കെ.​എം.​സി.​സി ഒ​രു സ​ന്ദേ​ശ​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ, കു​ട്ടൂ​സ മു​ണ്ടേ​രി, സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​സ്‌​ലം വ​ട​ക​ര, എ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, സ​ലീം ത​ള​ങ്ക​ര, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​ക്ക​ണ്ടി, ഫൈ​സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കാ​ട്ടി​ൽ പീ​ടി​ക, എ​സ്.​കെ. നാ​സ​ർ, ഐ.​വൈ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ഫാ​സി​ൽ വ​ട്ടോ​ളി, ബേ​സി​ൽ നെ​ല്ലി​മ​റ്റം, റം​ഷാ​ദ്, ജി​ല്ല- ഏ​രി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKMCC Bahrainudf leadersBahrain News
    News Summary - UDF leaders received
    Similar News
    Next Story
    X