Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    2 Dec 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    2 Dec 2025 9:46 AM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ന്

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ന്
    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത്രി​ത​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി 8:30ന് ​മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്ക് എ​തി​രെ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു എ​ന്ന​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ഗീ​യ ദ്രു​വീ​ക​ര​ണം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ർ​ക്കും എ​പ്പോ​ഴും എ​വി​ടെ​യും വ​ർ​ഗീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​പ​ര​മ​ത വി​ദ്വേ​ഷം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ​മീ​പ​നം കേ​ര​ളം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ത​ന്നെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ്രീ​മി​യം സം​ഖ്യ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി വാ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​പോ​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട പെ​ൻ​ഷ​ൻ യ​ഥാ​സ​മ​യം ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് കേ​ര​ളം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നൊ​ക്കെ മാ​റ്റം വ​രേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​യി ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നോ​ടെ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും.

    എ​ല്ലാ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ​യും ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

