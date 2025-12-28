Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 9:23 AM IST

    വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് യ​ങ് ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ഡ​യ​ലോ​ഗ് ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ഉ​ദ​യ് കൃ​ഷ്ണ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് യ​ങ് ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ഡ​യ​ലോ​ഗ് ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ഉ​ദ​യ് കൃ​ഷ്ണ
    cancel
    camera_alt

    ഉ​ദ​യ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ

    Listen to this Article

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ: വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് യ​ങ് ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ഡ​യ​ലോ​ഗി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ​ത​ല ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ഉ​ദ​യ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. ക​ല്ലൂ​പ്പാ​റ ഗ​വ​ൺ​മെൻറ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. 2026 ജ​നു​വ​രി 10 മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ഭാ​ര​ത് മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച യു​വാ​ക്ക​ളെ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക മ​ത്സ​ര​പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് വി​ക്സി​ത് ഭാ​ര​ത് യം​ഗ് ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ഡ​യ​ലോ​ഗ്.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ ‘വി​ക്സി​ത് ഭാ​ര​ത് 2047’ എ​ന്ന ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, നേ​തൃ​ത്വ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ദേ​ശീ​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യോ​ടൊ​പ്പം ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ ഉ​ദ​യ്കൃ​ഷ്ണ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​ന്റെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ മു​ൻ അ​ധ്യാ​പി​ക ശ്രീ​ല​ത വി​നോ​ദി​ന്റെ​യും മ​ക​നാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Uday Krishna advances to final round of Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue
    Similar News
    Next Story
    X