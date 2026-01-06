Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    6 Jan 2026 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 10:56 AM IST

    വ്യാജ ടിക്കറ്റ് നൽകി പണം തട്ടി; ബഹ്‌റൈനിൽ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ

    വ്യാജ ടിക്കറ്റ് നൽകി പണം തട്ടി; ബഹ്‌റൈനിൽ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ
    മ​നാ​മ: വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് നി​ര​വ​ധി പേ​രെ വ​ഞ്ചി​ച്ച ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ളെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന പി​ടി​കൂ​ടി. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​നു​ള്ള വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​ക​ളെ നി​ല​വി​ൽ കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ്ര​തി​ക​ൾ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ വ്യാ​ജ​മാ​യ ഒ​രു ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങു​ക​യും അ​തി​ലൂ​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ലു​ള്ള യാ​ത്രാ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ പ​ര​സ്യം ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കൃ​ഷ്ട​രാ​യ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം ഇ​വ​ർ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളോ മ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളോ ന​ൽ​കാ​തെ വ​ഞ്ചി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്.

    നി​ല​വി​ലി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഇ​വ​ർ പ​ണം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു. ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​വ​രു​ടെ പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ണ്ട് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​ക​ളെ വി​ശ​ദ​മാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​താ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പി​ന്റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ പോ​ലീ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്ത​രം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ വീ​ഴാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    TAGS:AllegedlyBahrainarrestedFake Tickets
    News Summary - Two arrested in Bahrain for allegedly defrauding people by giving fake tickets
