Madhyamam
    12 Dec 2025 11:04 AM IST
    12 Dec 2025 11:04 AM IST

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ര​സ്യം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന് ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ര​സ്യം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന് ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മ​നാ​മ: നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ പ്രൊ​മോ​ഷ​ന​ൽ പ​ര​സ്യം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന് ര​ണ്ടു വ്യ​ക്തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ഴി​മ​തി വി​രു​ദ്ധ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റാ​ണ് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും തി​ര​ച്ചി​ലും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. കേ​സ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും ദേ​ശീ​യ​വും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം കാ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ആ​ന്റി ക​റ​പ്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.പൊ​തു​ജ​ന ക്ര​മം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്നും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്നും വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    X