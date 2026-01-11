Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    തു​റാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    തു​റാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​റാ​ബ് സ​ഖാ​ഫി അ​ൽ അ​സ്ഹ​രി​ക്ക് ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​യാ​ത്ര ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ കേ​ര​ള മു​സ് ലിം ​ജ​മാ​അ​ത്ത് സാ​ര​ഥി​യും മ​ർ​ക​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​റാ​ബ് സ​ഖാ​ഫി അ​ൽ അ​സ്ഹ​രി​ക്ക് ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ബ​ഹ്റൈ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​നം ജ​നു​വ​രി 16ന് ​സ​ൽ​മാ​നി​യ കെ.​സി.​റ്റി ഹാ​ളി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് കാ​സ​ർ​കോ​ട് നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച കേ​ര​ള​യാ​ത്ര അ​ന്നേ ദി​വ​സം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് സ​മാ​പി​ക്കും.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, മു​സ്ഥ​ഫ ഹാ​ജി ക​ണ്ണ​പു​രം, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ക്ക് ഹാ​ജി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ് രി, ​സി.​എ​ച്ച്. അ​ഷ്റ​ഫ് ഹാ​ജി, നൗ​ഫ​ൽ മ​യ്യേ​രി, നൗ​ഷാ​ദ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, അ​ബ്ദു റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, സി.​കെ. അ​ഹ​മ​ദ് ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം പെ​രു​വ​യ​ൽ, ജാ​ഫ​ർ ഷ​രീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Turab gave them acceptance
