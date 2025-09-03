Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    3 Sept 2025 2:42 PM IST
    3 Sept 2025 2:42 PM IST

    വി​ശ്വാ​സ​പൂ​ർ​വം ബു​ക്ക് ടെ​സ്റ്റ്: വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    വി​ശ്വാ​സ​പൂ​ർ​വം ബു​ക്ക് ടെ​സ്റ്റ്: വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    നിസാമുദ്ദീൻ മദനി, അബ്ദുൽ കരീം, ഹസ്സൻ സഖാഫി

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ ആ​ത്മ​ക​ഥ 'വി​ശ്വാ​സ​പൂ​ർ​വം' ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി റീ​ജ്യ​ൻ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ബു​ക്ക് ടെ​സ്റ്റി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദ​നി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഏ​ലം​കു​ളം, ഹ​സ​ൻ സ​ഖാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    റീ​ജ്യ​ൻ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഷ്ഫാ​ഖ് മ​ണി​യൂ​ർ, ഹാ​ഷിം ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ (സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ്), ജ​ലാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ മൂ​ടാ​ടി, നൗ​ഫ​ൽ (റി​ഫ), ഇ​സ്ഹാ​ഖ് എ​ൻ.​പി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജു​നൈ​ദ് (ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ), മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ഹാ​ജി (ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം), ഹു​സൈ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, ഷ​ഫീ​ഖ് പൂ​ക്ക​യി​ൽ (മ​നാ​മ), അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പ​ഴ​ന്തൊ​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ക്ക് (ഗു​ദൈ​ബി​യ), ഹ​സ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​മ​ത്ത്, ഷ​ഫീ​ഖ് കെ.​പി(​മു​ഹ​റ​ഖ്), നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദ​നി, അ​ബ്ബാ​സ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് (ഇ​സാ ടൗ​ൺ) എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    മു​ഴു​വ​ൻ വി​ജ​യി​ക​ളെ​യും ബു​ക്ക് ടെ​സ്റ്റി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​വ​രെ​യും ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

