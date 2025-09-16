Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:25 AM IST

    വി​ശ്വാ​സ​പൂ​ർ​വം ബു​ക്ക് ടെ​സ്റ്റ്: സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    വി​ശ്വാ​സ​പൂ​ർ​വം ബു​ക്ക് ടെ​സ്റ്റ്: സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    വി​ശ്വാ​സ​പൂ​ർ​വം ബു​ക്ക് ടെ​സ്റ്റി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    മ​നാ​മ : ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ഇ​ന്റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ് ലി​യാ​രു​ടെ ആ​ത്മ​ക​ഥ ' വി​ശ്വാ​സ​പൂ​ർ​വം 'ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ന​ട​ത്തി​യ ബു​ക്ക് ടെ​സ്റ്റി​ലെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദ​നി, ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഏ​ലം​കു​ളം, ഹ​സ​ൻ സ​ഖാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ബ്രാ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി, ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് സ്വാ​ലി​ഹ് ജ​മാ​ൽ, ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖി എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണ ക​ർ​മം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.റി​ജ്യ​ൻ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ അ​ഷ്ഫാ​ഖ് മ​ണി​യൂ​ർ, ഹാ​ഷിം ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ (സ​ൽ മാ​ബാ​ദ്), ജ​ലാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ മൂ​ടാ​ടി , നൗ​ഫ​ൽ (റി​ഫ), ഇ​സ്ഹാ​ഖ് എ​ൻ പി , ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജു​നൈ​ദ് (ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ), മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി , അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ഹാ​ജി (ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം ), ഹു​സൈ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, ഷ​ഫീ​ഖ് പൂ​ക്ക​യി​ൽ (മ​നാ​മ), അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പ​ഴ​ന്തൊ​ടി , മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ക്ക് (ഗു​ദൈ​ബി​യ), ഹ​സ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​മ​ത്ത്, ഷ​ഫീ​ഖ് കെ. ​പി. ( മു​ഹ​റ​ഖ്), നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദ​നി, അ​ബ്ബാ​സ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് (ഇ​സാ ടൗ​ൺ ) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ്. നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    News Summary - Trustworthy Book Test: Prizes distributed
