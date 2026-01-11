Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 10:41 AM IST

    ട്രം​പി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പു​ക​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് നാ​ണ​ക്കേ​ട്

    ട്രം​പി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പു​ക​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് നാ​ണ​ക്കേ​ട്
    Listen to this Article

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് വെ​നി​സ്വേ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത് ലോ​ക മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ കൊ​ല്ലു​ക​യും അ​ട്ടി​മ​റി ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പോ​ളി​സി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ​പോ​ലും ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. അ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​യി വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​മാ​യ ഗ്രീ​ൻ​ലാ​ന്റി​ന്റെ​മേ​ലി​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്, ഇ​റാ​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ​പോ​ലും ട്രം​പ് ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പ് ന​യ​മാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ, ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​കു​ന്നി​ല്ല.

    അ​ദ്ദേ​ഹം ഹി​റ്റ്ല​ർ- മു​സോ​ള​നി സം​യു​ക്ത അ​വ​താ​ര​മാ​യി പോ​കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ലോ​ക ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - Trump's double standards are a disgrace to America
