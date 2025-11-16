Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘ട്രി​ബൂ​ട്ട് ടു...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 8:16 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:16 AM IST

    ‘ട്രി​ബൂ​ട്ട് ടു ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ ക്ല​ബി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ, ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    ‘ട്രി​ബൂ​ട്ട് ടു ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ ക്ല​ബി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    എ​സ്.​എ​ൻ.​സി.​എ​സ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബി​ല്ല​വാ​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ടെ - 


    ചി​ത്രം സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര

    മ​നാ​മ: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി (എ​സ്.​എ​ൻ.​സി.​എ​സ്) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബി​ല്ല​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 'ട്രി​ബൂ​ട്ട് ടു ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദി​ലെ ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ ക്ല​ബ​ട്‍ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ലു​വ അ​ദ്വൈ​താ​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ സ​ർ​വ​മ​ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ വേ​ള​യി​ലാ​ണ് 'ട്രി​ബൂ​ട്ട് ടു ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള ഭ​ക്ഷ്യ-​സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് മ​ന്ത്രി അ​ഡ്വ. ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും.

    കൂ​ടാ​തെ, കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ഡ്വ. ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ, ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ എം.​എ​ൽ.​എ ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും. ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ്ര​ഹ്മ​ശ്രീ സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ സ്വാ​മി​ക​ൾ, മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഋ​തം​ബ​രാ​ന​ന​ന്ദ സ്വാ​മി​ക​ൾ, കൂ​ടാ​തെ ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠ​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് സ്വാ​മി​മാ​രാ​യ സ്വാ​മി വീ​രേ​ശ്വ​രാ​ന​ന്ദ, സ്വാ​മി ശി​വ​നാ​രാ​യ​ണ തീ​ർ​ത്ഥ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​ത്മീ​യ​മാ​യ ഔ​ന്ന​ത്യം ന​ൽ​കും. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടാ​ൻ ഐ​ഡി​യ സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ ഫെ​യിം അ​നു​ശ്രീ​യും സ​രി​ഗ​മ​പ ഫെ​യിം അ​ശ്വി​നും എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ സ​ർ​വ​മ​ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, നൂ​റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ദൈ​വ​ദ​ശ​കം ആ​ലാ​പ​ന​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും ക​ലാ​കാ​രി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    ജ​ന​റ​ൽ കോ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യ സു​രേ​ഷ് ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ സു​നീ​ഷ് സു​ശീ​ല​ൻ, ഹ​രീ​ഷ് പൂ​ജാ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹ്യ​പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ എ​ന്നും മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​എ​ൻ.​സി.​എ​സ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബി​ല്ല​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ തി​ക​ച്ചും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തെ​ന്ന് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf airgulf air bahrin newsG.R.AnilChandy Oommen
    News Summary - ‘Tribute to Bahrain’ second edition to be held at Gulf Air Club on November 21
    Similar News
    Next Story
    X