Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    23 Aug 2025 3:57 PM IST
    Updated On
    23 Aug 2025 3:57 PM IST

    ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി

    ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി
    ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ​വി.​എ​സ്. ജോ​യിയെ ആദരിക്കുന്നു

    മ​നാ​മ: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ക​നോ​ലി നി​ല​മ്പൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ നി​ല​മ്പൂ​രു​കാ​രാ​യ യു​വ​ഗാ​യ​ക​ൻ ഹ​നാ​ൻ ഷാ, ​മ​ല​പ്പു​റം ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ വി.​എ​സ്. ജോ​യ്, വ്ലോ​ഗ​ർ ജിം​ഷാ​ദ് വി.​കെ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പാ​ർ​ക്ക് റീ​ജ​ൻ​സി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജം​ഷി​ദ ക​രി​പ്പാ​യി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ത​സ്‌​ലീം തെ​ന്നാ​ട​ൻ, സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ഷി​ഫ് വ​ട​പു​റം, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​സ്‌​ന അ​ലി, ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മെ​ഹ്ജ​ബി​ൻ സ​ലീ​ജ്, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫ യാ​ഷി​ഖ്, എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജൂ​മി മു​ജി എ​ന്നി​വ​ർ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ലാ​ലു ചെ​റു​വോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ സാ​ജി​ദ് ക​രു​ളാ​യി, വൈ​ഷ്ണ​വി ശ​ര​ത്, അ​നി​മോ​ൻ വാ​ണി​യേ​ലി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ക​നോ​ലി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച ഹ​നാ​ൻ ഷാ, ​വി.​എ​സ്. ജോ​യ്, ജിം​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വെ​ച്ച് നാ​ടി​ന്റെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ദ​ര​വ് ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

