Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 2:07 PM IST

    500 സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​ഫി​ക് കാ​മ​റ​ക​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ

    2026ന്‍റെ ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തോ​ടെ 200 മു​ത​ൽ 300 വ​രെ കാ​മ​റ​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കും
    500 സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​ഫി​ക് കാ​മ​റ​ക​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന 500 അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​ഫി​ക് കാ​മ​റ​ക​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ നി​യ​മ​കാ​ര്യ അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബു​ന​ജ്മ​യാ​ണ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സെ​ഷ​നി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ത്സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ട്രാ​ഫി​ക് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്.

    2026ന്റെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തോ​ടെ 200 മു​ത​ൽ 300 വ​രെ കാ​മ​റ​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കും.റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​യും ഗ​താ​ഗ​ത ചി​ട്ട​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. കൂ​ടാ​തെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രാ​ഫി​ക് പോ​യ​ന്റ് സ​മ്പ്ര​ദാ​യം പു​തി​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സം​യോ​ജി​ച്ച ശേ​ഷം ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് പു​റ​മെ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ലാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ ഡാ​ഷ് കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​നും അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് തി​ങ്കി​ങ് ബ്ലോ​ക്ക് അം​ഗം ഡോ. ​മ​റി​യം അ​ൽ ധ​ഈ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഈ ​നി​ർ​​ദേ​ശം കാ​ബി​ന​റ്റി​ന്റെ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​നാ​യി കൈ​മാ​റി.

