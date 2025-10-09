Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:36 AM IST

    ആ​റ് മി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​ല​ധി​കംത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ തു​ട​ങ്ങി

    പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യും മൂ​ന്ന് ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​ണ് നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ പ​ണം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ​ത്
    ആ​റ് മി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​ല​ധി​കംത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ തു​ട​ങ്ങി
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​യ ഒ​രു വ്യ​വ​സാ​യി​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ മൂ​ന്ന് ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​റ് മി​ല്യ​ൺ ദീ​നാ​റി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു എ​ന്ന കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ തു​ട​ങ്ങി. വി​ശ്വ​സ്ത​മെ​ന്ന് ക​രു​ത​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന പ്ര​തി​യു​ടെ ബി​സി​ന​സി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച 350ല​ധി​കം നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ വ​ഞ്ചി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഉ​ട​മ, ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്, ര​ണ്ട് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ല് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ളും ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്, വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ക്ക​ൽ, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ച്ചു.പ്ര​തി​ക​ളാ​യ വ്യ​വ​സാ​യി​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ൽ​പ്പേ​രി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യം കേ​സി​ന്റെ ഫ​ല​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി, കേ​സി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ വി​ല​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ട​തി ഈ ​അ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    352 ഇ​ര​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് മൂ​ന്ന് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി. വി​ചാ​ര​ണ അ​വ​സാ​നി​ച്ച ശേ​ഷം സി​വി​ൽ കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി കോ​ട​തി രേ​ഖ​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ കോ​ട​തി​യോ​ട് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു.പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ മാ​തൃ​ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ് കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട നി​ക്ഷേ​പ​ക ക​മ്പ​നി. ഈ ​ക​മ്പ​നി​യു​ടെ എ​ട്ട് ശാ​ഖ​ക​ളും സി​ജി​ലാ​റ്റ് വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ പ്ര​കാ​രം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സൂ​ച​ന​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ വ്യാ​ജ ബി​സി​ന​സ് ക​രാ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ദോ​ഷ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി, നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ക​ഠി​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.പ്ര​തി​ഭാ​ഗം അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച 8000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ജു​ക​ളു​ള്ള തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ​ഠി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, കോ​ട​തി കേ​സ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

