ബഹ്റൈനിലേക്ക് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് പരിമിതമായ അളവിൽ മാംസം, മൃഗത്തീറ്റ എന്നിവ കൊണ്ടുവരാംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലേക്ക് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഇനിമുതൽ പരിമിതമായ അളവിൽ മാംസം, മൃഗത്തീറ്റ, വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എന്നിവ ഇറക്കുമതി ലൈസൻസോ മറ്റ് വെറ്ററിനറി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുവരാം. മുനിസിപ്പാലിറ്റി കാര്യ, കൃഷി മന്ത്രി വെയ്ൽ അൽ മുബാറക് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ തീരുമാനത്തിലാണ് ഈ ഇളവുകൾ. വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഇളവ് ലഭിക്കുക. പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച്, ഒരു യാത്രക്കാരന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവുകൾ- രണ്ട് ആടുകളുടെയോ ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെയോ മാംസം, 40 കിലോവരെ അറുത്ത മാംസം, മൃഗത്തീറ്റ 50 കിലോവരെ, നായ/പൂച്ച ഭക്ഷണം 10 കിലോവരെ, ഭക്ഷണ സപ്ലിമെന്റുകൾ 3 കിലോ ഖരരൂപത്തിലുള്ള സപ്ലിമെന്റുകളും ഒരു ലിറ്റർ ദ്രാവക സപ്ലിമെന്റുകളും എന്നിങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരാനാവുക.
