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    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 12:30 PM IST

    യാത്രാദുരിതം; ആരാണ് പ്രവാസികളുടെ വേദന കേൾക്കുന്നത്?

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    Flight
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    മധ്യപൂർവേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വിമാന സർവീസുകളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ ജീവിതത്തെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രവാസികൾ ഇന്ന് നാട്ടിലേക്കും ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്.

    വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാകുന്നതും യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന സുരക്ഷാ നടപടികളാണെങ്കിലും, അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാരാണ്. ദിവസങ്ങളായി ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതെ കാത്തിരിക്കുന്നവരും, ഉയർന്ന വിമാന നിരക്ക് കാരണം യാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നവരും ഏറെയാണ്.

    അവധി കഴിഞ്ഞ് ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കേണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾക്ക് ഈ കാലതാമസം വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പലരുടെയും തൊഴിൽ കരാറുകളും അവധി കാലാവധിയും പരിമിതമാണ്. സമയത്ത് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയാത്തത് അവരുടെ ജോലിയെയും കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ഓരോ ദിവസത്തെ വരുമാനവും കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ യാത്രാ പ്രതിസന്ധി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അധിക ചെലവുകളും താമസ ചെലവുകളും പലർക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക ഭാരമായി മാറുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കായി നാട്ടിലെത്തേണ്ട രോഗികൾ, ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് വിദേശത്തേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവർ, പഠന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, വയോജനങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളതാണ്.

    കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ പ്രവാസികളുടെ പങ്ക് ഒരിക്കലും ചെറുതായി കാണാനാവില്ല. പതിറ്റാണ്ടുകളായി വിദേശത്ത് അധ്വാനിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളികളാണ് കുടുംബങ്ങളെയും നാടിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. അവർ അയക്കുന്ന വിദേശനാണ്യം കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും വേണ്ടത്ര പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന തോന്നൽ ശക്തമാണ്. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് യാത്രാ സുരക്ഷയും അടിയന്തര സഹായവും ഉറപ്പാക്കാൻ സ്ഥിരമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, സംസ്ഥാന സർക്കാർ, ഇന്ത്യൻ എംബസികൾ, വിമാന കമ്പനികൾ എന്നിവർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് സഹായം നൽകാനും, ആവശ്യമായിടത്ത് പ്രത്യേക വിമാന സർവീസുകൾ ഏർപ്പെടുത്താനും, അമിതമായ വിമാന നിരക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം.

    പ്രവാസികളുടെ യാത്രാദുരിതത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണാനും, ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ശക്തമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ മുന്നോട്ടുവരേണ്ട സമയമാണിത്.

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    TAGS:gulf madhyamamAir serviceBahrainTravel disasterWest Asia Conflict
    News Summary - Travel woes; Who hears the pain of expatriates?
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