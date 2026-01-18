Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപു​തി​യ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 11:04 AM IST

    പു​തി​യ സേ​വ​ന​വു​മാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ്; ക​ര ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ൽ ‘റി​മോ​ട്ട് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ’

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ഡി​യോ കാ​ൾ വ​ഴി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​ത​കു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം
    പു​തി​യ സേ​വ​ന​വു​മാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ്; ക​ര ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ൽ ‘റി​മോ​ട്ട് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ’
    cancel

    മ​നാ​മ: സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത-​വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ര ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ റി​മോ​ട്ട് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി.

    എ​ന്താ​ണ് റി​മോ​ട്ട് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ?

    റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ, അ​വ തി​രു​ത്തി​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ഇ​നി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നേ​രി​ട്ട് വ​ര​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. വി​ഡി​യോ കാ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് എ​ടു​ത്ത് വി​ഡി​യോ കാ​ൾ വ​ഴി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ഹാ​രം ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. വ​രു​ത്തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വി​ഡി​യോ​യി​ലൂ​ടെ കാ​ണി​ച്ചു ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി​ത്ത​ന്നെ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നും ക്ലി​യ​റ​ൻ​സ് ന​ൽ​കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ​ത്ത​ന്നെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം.

    ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ലാ​ൻ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് പോ​സ്റ്റ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ​ത്തി​മ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ദൈ​ൻ ആ​ണ് പു​തി​യ സേ​വ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. ‘‘ആ​ധു​നി​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. ഇ​ത് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മ​യം ലാ​ഭി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സം​തൃ​പ്തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും’’ -ഫാ​ത്തി​മ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ദൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​ശീ​യ പ​രാ​തി-​നി​ർ​ദേ​ശ പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ ‘ത​വാ​സു​ൽ’ വ​ഴി ല​ഭി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamagulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Transport department launches new service; 'Remote Inspection' in road transport
    Similar News
    Next Story
    X