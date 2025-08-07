Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 9:11 AM IST

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സൈ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചായിരുന്നു പരിപാടി
    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    സൈ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ

    മ​നാ​മ: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 'സൈ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നു'​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​ന​ത്തി​ലെ മി​ക​വ്, ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​പ​രി​ശീ​ല​നം. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക ക​ഴി​വു​ക​ൾ, വ്യ​ക്തി​പ​ര​വും പെ​രു​മാ​റ്റ​പ​ര​വു​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും. സൈ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ദ്ധ പ​രി​ശീ​ല​ക​രാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, മി​ക​ച്ച ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​നം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ, സൈ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

    അ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഇ​ത് ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

