    Bahrain
    date_range 11 Oct 2025 9:35 AM IST
    ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി ട്രാ​ഫി​ക്

    പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച നി​ര​വ​ധി സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി ട്രാ​ഫി​ക്
    ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ

    അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ട്രാ​ഫി​ക് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലോ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ത​ക​ളി​ലോ റോ​ഡി​ന്റെ ഓ​ര​ങ്ങ​ളി​ലോ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ ഓ​ടി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. കൂ​ടാ​തെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച നി​ര​വ​ധി സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ സ്കൂ​ട്ട​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റ്റ് റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​ത്തി​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും പ​രി​ക്കു​ക​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ട്രാ​ഫി​ക് മാ​ർ​ഗ​നി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

