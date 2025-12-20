Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 10:51 AM IST

    ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ വീ​ണ്ടും ത​ള്ളി​യേ​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ വീ​ണ്ടും ത​ള്ളി​യേ​ക്കും
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് നി​ർ​ദേ​ശം ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​തും ത​ള്ളാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. പി​ഴ​യ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​ള​വ് കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ശി​ക്ഷാ​പ​ര​മാ​യ സ്വാ​ധീ​നം കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ര​സി​ക്കാ​ൻ ശു​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 56ാം വ​കു​പ്പി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പി​ഴ അ​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ നി​ശ്ചി​ത തു​ക​യു​ടെ പ​കു​തി മാ​ത്രം ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി​യാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​സ​മ​യം 30 ദി​വ​സ​മാ​യി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ഭാ​രം കു​റ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് വാ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സു​ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി ഇ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല.

    പി​ഴ ഉ​ട​ൻ അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഭ​യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. സ​മ​യം നീ​ട്ടി​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഈ ​ഗൗ​ര​വം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് എ​തി​ർ​പ്പി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ട്രാ​ഫി​ക് പി​ഴ​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള 2025ലെ 30ാം ​ന​മ്പ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് നി​യ​മം അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ത്. ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യം ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ള​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ വൈ​രു​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും സ​മി​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ര​ണ്ടാ​മ​തും ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ത​ള്ളു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 84ാം അ​നു​ച്ഛേ​ദ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളു​ടെ​യും സം​യു​ക്ത യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Traffic rule will be rejected again in the Shura Council
    Similar News
    Next Story
    X