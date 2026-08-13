റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി: ബഹ്റൈനിലെ ശൈഖ് ഈസ ബിൻ സൽമാൻ പാലത്തിൽ മനാമ ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

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Posted Ondate_range 13 Aug 2026 3:55 PM IST
Updated Ondate_range 13 Aug 2026 3:55 PM IST
റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി: ബഹ്റൈനിലെ ശൈഖ് ഈസ ബിൻ സൽമാൻ പാലത്തിൽ മനാമ ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണംtext_fields
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News Summary - Traffic restrictions on the road towards Manama on the Sheikh Isa bin Salman Bridge
മനാമ: ശൈഖ് ഈസ ബിൻ സൽമാൻ കോസ്വേയിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മനാമയിലേക്ക് പോകുന്ന പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലുള്ള ട്രാഫിക്കിലെ വേഗത കുറഞ്ഞ ലൈൻ ആണ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി അടച്ചിടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഗതാഗതത്തിനായി രണ്ട് ലെനുകൾ ലഭ്യമാക്കും.
വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:00 മുതൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 05:00 വരെയാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുക. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
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