Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightറോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി:...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Aug 2026 3:55 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2026 3:55 PM IST

    റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി: ബഹ്റൈനിലെ ശൈഖ് ഈസ ബിൻ സൽമാൻ പാലത്തിൽ മനാമ ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

    text_fields
    bookmark_border
    വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 12 മുതൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 05 വരെയാണ് റോഡിലെ വേഗത കുറഞ്ഞ ലൈൻ ഭാഗിഗമായി അടച്ചിടുന്നത്
    news
    cancel

    മനാമ: ശൈഖ് ഈസ ബിൻ സൽമാൻ കോസ്‌വേയിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മനാമയിലേക്ക് പോകുന്ന പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലുള്ള ട്രാഫിക്കിലെ വേഗത കുറഞ്ഞ ലൈൻ ആണ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി അടച്ചിടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഗതാഗതത്തിനായി രണ്ട് ലെനുകൾ ലഭ്യമാക്കും.

    വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:00 മുതൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 05:00 വരെയാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുക. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamaGulf NewsRoad MaintenanceTraffic Restrictions
    News Summary - Traffic restrictions on the road towards Manama on the Sheikh Isa bin Salman Bridge
    Similar News
    Next Story
    X