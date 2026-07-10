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    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 July 2026 5:57 PM IST
    Updated On
    date_range 10 July 2026 5:57 PM IST

    മുഹറഖ്- മനാമ ശൈഖ് ഈസ ബിൻ സൽമാൻ പാലത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

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    മനാമ: മുഹറഖിൽ നിന്ന് മനാമയിലേക്കുള്ള ശൈഖ് ഈസ സൽമാൻ പാലത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ജൂലൈ 10 വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രണ്ടാഴ്ച കാലയളവിലേക്കാണ് നീണ്ടുനിൽക്കുക. വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച അർധരാത്രി 12 മുതൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 5 വരെ പാലത്തിലെ ഫാസ്റ്റ് ലെയ്‌നും മിഡിൽ ലെയ്‌നും അടച്ചിടും.

    ഈ സമയത്ത് ഒരു ലെയ്‌ൻ മാത്രമായിരിക്കും ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുക്കുക. പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 5 മുതൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ പാലത്തിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള സ്ലോ ലെയ്‌ൻ അടച്ചിടും. ഈ സമയത്ത് ഫാസ്റ്റ് ലെയ്‌നും മിഡിൽ ലെയ്‌നും ഗതാഗതത്തിനായി ലഭ്യമായിരിക്കും.

    റോഡ് ഉപയോക്താക്കൾ ഗതാഗത നിയമങ്ങളും സൂചനാ ബോർഡുകളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും, തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഇതര പാതകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

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    TAGS:manamabridgeTraffic Restrictions
    News Summary - Traffic restrictions for two weeks on Muharraq-Manama Shaikh Isa bin Salman Bridge
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