ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത തടസ്സം: അൽബ മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു

ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത തടസ്സം: അൽബ മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നുtext_fields
മനാമ: ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾ ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, മുൻകരുതൽ നടപടിയായി മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കാൻ ബഹ്റൈൻ അലൂമിനിയം കമ്പനിയായ 'അൽബ' തീരുമാനിച്ചു. പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനുകളായ 1, 2, 3 എന്നിവയാണ് സുരക്ഷിതമായി അടച്ചുപൂട്ടുന്നത്.
നിർത്തിവെക്കുന്ന മൂന്ന് ലൈനുകൾ അൽബയുടെ ആകെ വാർഷിക ഉൽപാദന ശേഷിയുടെ (1,623,000 മെട്രിക് ടൺ) ഏകദേശം 19 ശതമാനത്തോളംവരും. മാർച്ച് 2 മുതൽ ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത കുറയുകയും ചരക്കുകൂലി റെക്കോഡ് നിരക്കിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു. ഇത് മറികടക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ നീക്കം. കൈവശമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരം കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 4, 5, 6 പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി കമ്പനിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കും.
നിലവിലെ അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രവർത്തന സ്ഥിരത നിലനിർത്താനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കമാണിതെന്ന് അൽബ വ്യക്തമാക്കി. വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർത്തിവെച്ച ലൈനുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനി ആലോചിക്കും.
