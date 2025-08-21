Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    21 Aug 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    21 Aug 2025 10:04 AM IST

    സ്കൂ​ൾ​ബ​സു​ക​ളി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ്

    ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ബ​സു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി
    സ്കൂ​ൾ​ബ​സു​ക​ളി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ്
    മ​നാ​മ: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​യ​റ്റി​വി​ടു​ന്ന സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ളി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ണ്ടെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ല‍യി​രു​ത്തി​യാ​ണി​ത്. മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കി​യ ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ബ​സു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    അ​ത്ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ, സ്കൂ​ൾ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ, ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ബ്രേ​ക്കി​ങ്, സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. ഇ​ത് റോ​ഡി​ൽ വെ​ച്ചു​ണ്ടാ​കാ​വു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ത​ക​രാ​റു​ക​ളും ത​ട​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന യാ​ത്ര സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് വി​ഭാ​ഗം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

