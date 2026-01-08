Begin typing your search above and press return to search.
    വാ​ണി​ജ്യ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും; മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ

    വി​ഭ​വ​വി​നി​യോ​ഗ​ത്തി​ലും നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നം
    വാ​ണി​ജ്യ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും; മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ
    ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ്​ ഖാ​ലി​ദ്​ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ്​ ഖാ​ലി​ദ്​ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ വി​ക​സ​ന-​അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ 286ാമ​ത് യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ന​ഗ​ര​സൗ​ന്ദ​ര്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​ത​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പു​തി​യ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗം വി​ശ​ദ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. പൊ​തു​റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ച​തു​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വാ​ണി​ജ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യ​മാ​യ​ത്. ന​ഗ​ര​പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് കോ​ട്ടം​ത​ട്ടാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലും ട്രാ​ഫി​ക് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ലും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​മി​തി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത​വും മി​ക​ച്ച ന​ഗ​ര​ക്കാ​ഴ്ച​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും സ​മി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യാ​തെ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​മി​തി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    News Summary - Trade Control and Development Plans; Important Decisions in the Cabinet Meeting
