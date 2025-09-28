Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 1:23 PM IST

    വ്യാ​പാ​രം 3.9 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ൽ; സൗ​ദി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി

    മ​നാ​മ: ഏ​റെ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​വും അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​രാ​ജ്യ​വു​മാ​യ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നും. 2024ൽ ​ഏ​ക​ദേ​ശം 3.9 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്‍റെ വ്യാ​പാ​ര​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​യ​റ്റു​മ​തി ഏ​ക​ദേ​ശം 2.9 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റും സൗ​ദി​യി​ൽ നി​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റു​മാ​ണ്.

    അ​സം​സ്‌​കൃ​ത അ​ലു​മി​നി​യം, അ​ലു​മി​നി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ർ​ധ ഫി​നി​ഷ്ഡ് ഇ​രു​മ്പും മ​റ്റ് ലോ​ഹ​ങ്ങ​ളും, ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ. ഊ​ർ​ജ, പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, വ​ലി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, അ​സം​സ്‌​കൃ​ത പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സൗ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ത് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മാ​ന​മാ​യ ഒ​രു വ്യ​വ​സാ​യി​ക അ​ടി​ത്ത​റ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ലു​മി​നി​യം, സ്റ്റീ​ൽ, റി​ഫൈ​നി​ങ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യാ​പാ​ര വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ 'വി​ഷ​ൻ 2030' ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള വി​പ​ണി സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ, അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ, സം​യു​ക്ത ടൂ​റി​സം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഉ​ണ​ർ​വേ​കും. നി​ല​വി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​യാ​യ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ കൂ​ടാ​തെ, നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള കി​ങ് ഹ​മ​ദ് കോ​സ്‌​വേ യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഫി​ൻ​ടെ​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കും മാ​റു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ധ​ന​കാ​ര്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും മ​റ്റൊ​രു വ​ള​ർ​ച്ചാ​മേ​ഖ​ല​യാ​ണ്.

    പരസ്പരം ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തും എ​ന്നാ​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തു​മാ​യ ചി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. അവയിലേ​ക്കുകൂ​ടി ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ്യാ​പാ​രം വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    TAGS:Bahrain NewsSaudi Arabiatrading partnergulf news malayalam
    News Summary - Trade at $3.9 billion; Saudi Arabia is Bahrain's largest trading partner
