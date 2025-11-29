Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ്നേ​ഹം മാ​ത്രം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 9:26 AM IST

    സ്നേ​ഹം മാ​ത്രം സ​മ്പാ​ദി​ച്ച് ടി.​പി സാ​ഹി​ബ് പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    സ്നേ​ഹം മാ​ത്രം സ​മ്പാ​ദി​ച്ച് ടി.​പി സാ​ഹി​ബ് പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കു​ന്നു
    cancel
    camera_alt

     ടി.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ

    ആ​ത്മീ​യ​ത​യു​ടെ​യും സ്നേ​ഹ​വാ​യ്പു​ക​ളു​ടെ​യും വെ​ളി​ച്ചം ക​രു​ത​ലാ​യി മ​നു​ഷ്യ​രി​ലേ​ക്ക് പ്ര​കാ​ശി​ച്ച ഒ​രു യു​ഗം നാ​ട​ണ‍യു​ക​യാ​ണ്. 47 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി യാ​ത്ര​പ​റ​യാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന ടി.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​നെ​ന്ന ടി.​പി സാ​ഹി​ബി​ന് ബ​ഹ്റൈ​നെ​ന്ന​ത് വെ​റു​മൊ​രു ദ്വീ​പ് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, ത​ന്നെ താ​നാ​ക്കി​യ സ്നേ​ഹ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി മ​നു​ഷ്യ​രെ കൂ​ട്ടാ​യി ത​ന്ന ഒ​രു നാ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ന​ല്ല ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ അ​തി​പ്ര​സ​രം മാ​ത്ര​മ​ല്ല യാ​ത്ര​പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബി​ന് നി​ർ​വൃ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ക​രു​ത​ലു​ക​ളും അ​തി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​യ​ത്ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന പ്രീ​തി​യും കൂ​ടെ​യാ​ണ്. ചെ​റു​പ്പ​കാ​ലം മു​ത​ലേ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്ത് ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച ടി.​പി സാ​ഹി​ബ്, സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ കാ​സിം മൗ​ല​വി​യു​ടെ ത​ണ​ലി​ലാ​ണ് വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഉ​പ്പ​യെ ന​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് യ​തീം​ഖാ​ന​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​ഠ​നം. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​മ്പാ​ട് കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന് പ്രീ​ഡി​ഗ്രി​യും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫ​റൂ​ഖ് കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന് ഡി​ഗ്രി​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​യി​ലും അ​തി​യാ​യ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു ടി.​പി കോ​ള​ജ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റാ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ 1978ൽ ​ആ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. വ​ന്നി​റ​ങ്ങി പി​റ്റേ​ദി​വ​സം​ത​ന്നെ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റ് ജോ​ലി​യി​ൽ അ​ധി​ക കാ​ലം തു​ട​രാ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ശേ​ഷം മ​റ്റു ചി​ല ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 1979ലാ​ണ് ബി.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ സ​പ്ല​യ​റാ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ക്കാ​ല​ത്തേ എ​ഴു​ത്തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഒ​രു മാ​ഗ​സി​നി​ൽ എ​ഴു​തി​യ ലേ​ഖ​നം ബി.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ കാ​ണാ​നി​ട​യാ​യ​താ​ണ് ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യ​ത്. ആ ​എ​ഴു​ത്തി​ലെ പ്രാ​ഗ​ല്ഭ്യ​ത്തി​ൽ തൃ​പ്ത​നാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ടി.​പി​യെ നി​ല​വി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റ്റി ഉ​യ​ർ​ന്ന പോ​സ്റ്റോ​ടെ ട്രെ​യി​നി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി നി​യ​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ജോ​ലി​യാ​ണ് ഇ​ന്ന് വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്ന​ത്. ജോ​ലി​ക്കി​ട​യി​ലും ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ത്ര​മാ​യ ജി.​ഡി.​എ​ന്നി​ലെ ലെ​റ്റ​ർ കോ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​താ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ​യി​ലാ​ണ് ജി.​ഡി.​എ​ന്നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സോ​മ​ൻ ബേ​ബി​യെ പ​രി​ച‍യ​പ്പെ​ടാ​നി​ട​യാ​കു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു ലേ​ഖ​നം എ​ഴു​താ​നു​ള്ള ആ​ത്മ​ധൈ​ര്യം ല​ഭി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് മ​ത​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി അ​ദ്ദേ​ഹം സ്ഥി​ര​മാ​യി ജി.​ഡി.​എ​ന്നി​ൽ കോ​ള​മെ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം മ​ദ്‌​റ​സ​യു​ടെ തു​ട​ക്കം

    ടി.പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​റ്റൊ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് മ​ദ്‌​റ​സ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. ജി.​സി.​സി​യി​ൽ ത​ന്നെ അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​ത് ആ​ദ്യ​ത്തേ​താ​ണ്.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​യി​ലു​ള്ള ത​ന്റെ പ്രാ​വീ​ണ്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി, സൈ​ഫു​ല്ലയുടെയും മ​റ്റ് ചി​ല സ​ഹാ​യി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. ന​മ്മു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ത​പ​ഠ​നം ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ ആ​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ് എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് ഇ​തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​നാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റ് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ഭാ​ഷ ചെ​യ്യു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി. ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് 18 ഓ​ളം മ​ദ്റ​സ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചെ​റി​യ ക്ലാ​സി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഇ​ന്ന് ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വ​രെ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​രം​ഭം, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​നേ​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​റി​വ് നേ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി എ​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ഏ​റെ കൃ​താ​ർ​ഥ​നാ​ണ്. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് മ​റ്റു​ചി​ല ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലു​ട​നീ​ള​വും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് സി​ല​ബ​സ് മാ​റി​യ​തോ​ടെ മാ​റ്റം വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഇ​ന്നും ഈ ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പൂ​ർ​ണ​മാ​യ വി​ശ്ര​മം ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി പോ​കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള കാ​ലം നാ​ട്ടി​ലെ പ​ള്ളി​ക്കും മ​ദ്റ​സ​ക​ൾ​ക്കൊ​ക്കെ​യു​മാ​യി സേ​വ​നം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹം. പ​യ്യോ​ളി​യി​ലാ​ണ് വീ​ട്. ഭാ​ര്യ റം​ല​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു​പേ​രും ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ണ് നാ​ട​ണ‍യു​ന്ന​ത്. മൂ​ത്ത​മ​ക​ൻ ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി‍യാ​ണ്. മ​ക​ൾ സ​നി​യ്യ യു.​എ.​ഇ​യി​ലാ​ണ്. ഇ​ള​യ മ​ക​ൻ ഫ​സ​ലു റ​ഹ്മാ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulf
    News Summary - TP Sahib ends his journey by earning only love
    Similar News
    Next Story
    X