Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    29 Nov 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    29 Nov 2025 8:30 AM IST

    ടി.പി. അബ്ദുറഹ്മാന് യാത്രയപ്പ് നൽകി

    ടി.പി. അബ്ദുറഹ്മാന് യാത്രയപ്പ് നൽകി
    ടി.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​​ന് അ​ൽ മ​ന്നാ​യി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ് അ​വേ​ർ​നെ​സ് സെ​ന്റ​ർ ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    മ​നാ​മ: 47 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ടി.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന് അ​ൽ മ​ന്നാ​യി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ് അ​വേ​ർ​നെ​സ് സെ​ന്റ​ർ (മ​ല​യാ​ളം വി​ഭാ​ഗം) റി​ഫ യൂ​നി​റ്റ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മീ​ർ അ​ലി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ൽ മ​ന്നാ​യി മ​ല​യാ​ളം വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എം. രി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ന്റെ പ്ര​വാ​സ​കാ​ല​ത്തെ ദീ​നീ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് എ​ത്ര​മാ​ത്രം നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​യി​ലും അ​റ​ബി​ഭാ​ഷ​യി​ലും ഉ​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പാ​ണ്ഡി​ത്യ​വും രി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ പ്ര​ത്യേ​കം സ്മ​രി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്ത് ഗ​ൾ​ഫ് ഡെ​യി​ലി ന്യൂ​സ് പ​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ എ​ഴു​തു​ന്ന ക​ഥ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ജി.​ഡി.​എ​ൻ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന കോ​ളം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഇ​സ്‍ലാ​ഹി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് രി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. മ​റ്റ് കേ​ന്ദ്ര നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഹം​സ കെ. ​ഹ​മ​ദ്, കോ​യ ബേ​പ്പൂ​ർ, പി.​പി. ഹ​നീ​ഫ, കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് ഇ​സ ടൗ​ൺ, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഇ​സ ടൗ​ൺ, നൂ​ർ അ​ടി​യ​ല​ത്ത്, നി​സാ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സി​സ്, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഹി​ക​മി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    റി​ഫ യൂ​നി​റ്റി​ന് വേ​ണ്ടി കേ​ന്ദ്ര സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ കെ. ​ഹ​മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ, മു​പ്പ​താ​മ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ പ്ര​വാ​സി ആ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ എ​ത്തി 47 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മി​ലി​ട്ട​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്ത കാ​ര്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്തു. ഏ​റെ ന​ല്ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ദീ​നി​ന് വേ​ണ്ടി ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു എ​ന്ന​തി​ൽ റ​ബ്ബി​നെ സ്തു​തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​യി​ൽ ത​നി​ക്കു​ള്ള പ്രാ​വീ​ണ്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി കു​റ​ച്ച് സ​ഹാ​യി​ക​ളു​ടെ സാ​നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ മ​ദ്റ​സ​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച കാ​ര്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​ച്ചു.

    ന​മ്മു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ത​പ​ഠ​നം ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ ആ​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ന്നെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി അ​തി​ന് വേ​ണ്ടു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റു ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ർ​ജ​മ ചെ​യ്യു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി. ചെ​റി​യ ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി ആ ​സം​രം​ഭം ഇ​ന്ന് ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വ​രെ ഉ​ള്ള മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ലാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ അ​നേ​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ദീ​ൻ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​തി​ൽ താ​ൻ ഏ​റെ കൃ​താ​ർ​ഥ​നാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​വും അ​തു​പോ​ലെ പ​ല ഖു​ർ​ആ​ൻ ഖി​റാ​അ​ത്ത് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ വെ​ച്ച് മ​ത്സ​രി​ച്ച കാ​ര്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​ത്തു. മു​ജീ​ബ് നൂ​ഹ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

