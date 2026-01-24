Begin typing your search above and press return to search.
    ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല; ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 1.5 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല 2025ൽ ​റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം 15 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം (1.5 കോ​ടി) സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത്തി​യ​താ​യി ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (BTEA) അ​റി​യി​ച്ചു. വി​നോ​ദം, സം​സ്കാ​രം, കാ​യി​കം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൈ​വ​രി​ച്ച ആ​ഗോ​ള ശ്ര​ദ്ധ​യു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 2025ലെ ​ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്, എ.​വി.​സി മെ​ൻ​സ് വോ​ളി​ബാ​ൾ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ളു​ക​ളെ​ത്തി. ലോ​ക ടൂ​റി​സം ദി​നം, ഓ​ട്ടം ഫെ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. എ​ഡ് ഷീ​ര​ൻ, മെ​റ്റ​ലി​ക്ക, പി​റ്റ്ബു​ൾ, ദ ​സ്മാ​ഷി​ങ് പം​പ്കി​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ ഗാ​യ​ക​രു​ടെ​യും ബാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ 2025ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ലോ​ക സം​ഗീ​ത ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി. ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി (ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ), റീ​ട്ടെ​യി​ൽ വ്യാ​പാ​രം, ഡൈ​നി​ങ്, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ഉ​ണ​ർ​വ് ന​ൽ​കി. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക​മാ​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, മി​ക​ച്ച ഹോ​ട്ട​ൽ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യെ​ന്നും ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ താ​മ​സ​ദൈ​ർ​ഘ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം ഹ​ബാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​രും​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​വും വ​ലി​യ മേ​ള​ക​ളും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ട​നെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

