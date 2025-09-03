Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 2:13 PM IST

    ദു​രി​ത​ക്ക​ട​ൽ നീ​ന്തി ആ​ശ്വാ​സ തീ​ര​ത്തേ​ക്ക്; പീ​ഡ​നം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച മ​ല​യാ​ളി യു​വ​തി​യെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​രും ഏ​കോ​പി​ച്ചാണ് യു​വ​തി​യെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തിയ​ത്
    ദു​രി​ത​ക്ക​ട​ൽ നീ​ന്തി ആ​ശ്വാ​സ തീ​ര​ത്തേ​ക്ക്; പീ​ഡ​നം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച മ​ല​യാ​ളി യു​വ​തി​യെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ക്കാ​ലം ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക​വും ശാ​രീ​രി​ക​വു​മാ​യ പീ​ഡ​നം അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന യു​വ​തി​യെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് യു​വ​തി​യെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ച​ത്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ലാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ പ്ര​ഭ ഒ​രു ഏ​ജ​ൻ​സി മു​ഖേ​ന ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. വാ​നോ​ളം പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​മാ​യി ജീ​വി​തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും പോ​ലെ ക​ട​ൽ ക​ട​ന്നെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഭ​യും. ആ​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളെ പൂ​വ​ണി​യി​ക്കാ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​ഭ​യു​ടെ മോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ എ​ന്നാ​ൽ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രി​യാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ വീ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ശ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഭ​ക്ക് കി​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ ന​ൽ​കു​ന്ന ഖൂ​ബ്ബൂ​സും തൈ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന ഭ​ക്ഷ​ണം. മ​റ്റു​നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ത് മി​ച്ചം വെ​ച്ച് വേ​ണം ഭ‍ക്ഷി​ക്കാ​ൻ. എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷ‍പ്പെ​ട്ടാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നാ​യി പി​ന്നീ​ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ബ​ഹ്റെ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​മ​ൽ ദേ​വി​നെ പ്ര​ഭ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ത​ന്‍റെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ച്ച പ്ര​ഭ വീ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ന​മ്പ​റും അ​മ​ലി​ന് കൈ​മാ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​ഴി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലേ​ക്ക് മെ​യി​ൽ വ​ഴി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പി​ന്നീ​ട് എം​ബ​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ഭ​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച ശേ​ഷം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ അ​ധി​കൃ​ത​രെ വി​വ​ര​മ​റി‍യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് അ​തി​വേ​ഗം പ്ര​ഭ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 30ന് ​രാ​ത്രി ത​ന്നെ പ്ര​ഭ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി.ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ദു​രി​ത​ത്തി​ല​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി ത​ന്നെ​യാ​ണ് എം​ബ​സി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത്. ത​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ഏ​ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലും എം​ബ​സി​യും അ​ധി​കൃ​ത​രു​മു​ണ്ടെ​ന്ന കാ​ര്യം ഈ ​വി​ഷ​യം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും ത​ക്ക സ​മ​യ​ത്തു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലും പി​ന്തു​ണ​യും പ്ര​ഭ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യെ​ന്നാ​ണ് അ​മ​ൽ ദേ​വ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നും ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നും എം​ബ​സി വ​ഴി​യോ നോ​ർ​ക്ക പോ​ലു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യോ മാ​ത്ര​മേ ജോ​ലി​ക്കാ​യി വി​ദേ​ശ​ത്ത് പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​വൂ​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Torture; Malayali woman brought to the country
