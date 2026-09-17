കലയും കണക്കും സമന്വയിക്കുന്ന ചരടു പിന്നിക്കളി നാളെ

കലയും കണക്കും സമന്വയിക്കുന്ന ചരടു പിന്നിക്കളി നാളെtext_fields
മനാമ: അന്യംനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത സംഘ നൃത്തകലയായ ചരടു പിന്നിക്കളിയുടെ മെഗാ അവതരണത്തിന് ബഹ്റൈനിൽ വേദിയൊരുങ്ങുന്നു. ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടിയായ 'ശ്രാവണത്തോടനുബന്ധിച്ച്' സെപ്റ്റംബർ 18 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7:30-ന് സമാജം ഡയമണ്ട് ജൂബിലി ഹാളിലാണ് ഈ അപൂർവ കലാവിരുന്ന് അരങ്ങേറുന്നത്. സമാജം വനിതാവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ മെഗാ ചരടുപിന്നിക്കളിയിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും അടക്കം നൂറിലധികം കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കും.
നർത്തകരുടെ അതീവ ശ്രദ്ധയും താളബോധവും ഒത്തൊരുമയും ആവശ്യമുള്ള കൃത്യമായ ചുവടുകളും ഗണിതശാസ്ത്രവും സമന്വയിക്കുന്ന ഈ കലാരൂപം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രമുഖ നാടക പ്രവർത്തകനായ വിഷ്ണു നാടകഗ്രാമമാണ്. നിമ്മി റോഷൻ, വിജിന സന്തോഷ് എന്നിവർ ഏകോപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഊഞ്ഞാൽ തുന്നിക്കളി, ഉറി തുന്നിക്കളി, ആളെ ചുറ്റിക്കളി, കച്ചപ്പുറം തുന്നൽ എന്നിങ്ങനെ നാല് വൈവിധ്യമാർന്ന രീതികളിലാണ് ചരടുപിന്നിക്കളി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
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