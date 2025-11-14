Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇ​ന്ന് ലോ​ക...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 12:05 PM IST

    ഇ​ന്ന് ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ​ദി​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘പ്ര​മേ​ഹം’; വി​ല്ല​നാ​ണെ​ങ്കി​ലും ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചാ​ൽ സൗ​മ്യ​നാ​ണ്
    ഇ​ന്ന് ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ​ദി​നം
    cancel

    മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഒ​രു വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ന​വം​ബ​ർ 14 ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ​ദി​ന​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1991ൽ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും (ഐ.​ഡി.​എ​ഫ്) ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. പ്ര​മേ​ഹം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​യോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    ജീ​​വി​​ത​​ശൈ​​ലി​​രോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ​​ട്ടി​​ക​​യി​​ൽ മു​​ന്നി​​ൽ ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് പ്ര​​മേ​​ഹം. കേ​​ൾ​​വി​​യി​​ലോ ചി​​ന്താ​​ധാ​​ര​​യി​​ലോ ഒ​​രു​​പ​​ക്ഷേ നി​​സ്സാ​​ര​​ക്കാ​​ര​​നാ​​യി പ​​ല​രും വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ലും ഈ ​​രോ​​ഗം അ​​ത്ര നി​​സ്സാ​​ര​​മ​​ല്ല. പ്ര​​തി​​രോ​​ധ​​മാ​​ർ​​ഗ​​ങ്ങ​​ള​​ട​​ക്കം ത​​ട​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന നി​​ത്യ​​രോ​​ഗാ​​വ​​സ്ഥ മു​​ത​​ൽ മ​​ര​​ണം വ​​രെ ഈ ​​രോ​​ഗം മ​​നു​​ഷ്യ​​ന് വ​​രു​​ത്താം. പ്ര​​മേ​​ഹ​​രോ​​ഗി​​ക​​ളി​​ൽ നെ​​ഞ്ചു​​വേ​​ദ​​ന​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത ഹൃ​​ദ​​യാ​​ഘാ​​ത​​ത്തി​​നു​​വ​​രെ സാ​​ധ്യ​​ത​​യു​​ണ്ട്. നി​​യ​​ന്ത്രി​​ത​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത ഭ‍ക്ഷ​​ണ​​ക്ര​​മ​​വും വ്യാ​​യാ​​മ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത ജീ​​വി​​ത​​ച​​ര്യ​​യും പ്ര​​മേ​​ഹ​​രോ​​ഗ​​ത്തി​​ന്‍റെ ഇ​​ഷ്ട​​കാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ്. അ​​ത്ത​​ര​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് വേ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ രോ​​ഗം പി​​ടി​​പെ​​ട്ടേ​​ക്കാം. പ്ര​​വാ​​സി​​ക​​ളി​​ൽ അ​​ധി​​ക​​വും ക​​ണ്ടു​​വ​​രു​​ന്ന ഒ​​രു രോ​​ഗാ​​വ​​സ്ഥ കൂ​​ടി​​യാ​​ണി​​ത്. അ​​തി​​ന്‍റെ കാ​​ര​​ണം ജീ​​വി​​ത​​ക്ര​​മ​​ത്തി​​ലെ താ​​ളം​​തെ​​റ്റ​​ലു​​ക​​ളാ​​ണ്. ശ​​രി​​യാ​​യ ഉ​​റ​​ക്ക​​മി​​ല്ലാ​​യ്മ, ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ന് ഗു​​ണ​​ക​​ര​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ആ​​ധി​​ക്യം, ശ​​രീ​​രം വി​​യ​​ർ​​ക്കാ​​ത്ത സാ​​ഹ​​ച​​ര്യം എ​​ന്നി​​വ​​യൊ​​ക്കെ രോ​​ഗ​​കാ​​ര​​ണ​​മാ​​കു​​ന്നു. ശ്ര​​ദ്ധി​​ച്ചാ​​ൽ വ​​രാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​നും വ​​ന്നാ​​ൽ ഒ​​രു​​പ​​രി​​ധി​​വ​​രെ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​വി​​ധേ​​യ​​മാ​​ക്കാ​​നും സാ​​ധി​​ക്കും.

    പ്ര​​മേ​​ഹം (ഡ​​യ​​ബ​​റ്റി​​സ് മെ​​ലി​​റ്റ​​സ്)

    പ്ര​​മേ​​ഹം അ​​ഥ​​വാ ഡ​​യ​​ബ​​റ്റി​​സ് മെ​​ലി​​റ്റ​​സ് എ​​ന്ന​​ത് ഒ​​രു ജീ​​വി​​ത​​ശൈ​​ലീ രോ​​ഗ​​മാ​​ണ്. ഇ​​ത് ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ലെ മെ​​റ്റ​​ബോ​​ളി​​സ​​ത്തെ​​യും എ​​ൻ​​ഡോ​​ക്രൈ​​ൻ സി​​സ്റ്റ​​ത്തെ​​യും ബാ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു​കൂ​​ട്ടം രോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ല​​ക്ഷ​​ണ​​മാ​​യാ​​ണ് ക​​ണ​​ക്കാ​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. ത​​ല​​ച്ചോ​​റ് മു​​ത​​ൽ കാ​​ൽ​​പാ​​ദം വ​​രെ ശ​​രീ​​ര​​ത്തി​​ലെ വി​​വി​​ധ അ​​വ​​യ​​വ​​ങ്ങ​​ളെ ഇ​​ത് ബാ​​ധി​​ക്കാം. ര​ണ്ട് ത​രം പ്ര​മേ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ടൈ​​പ്പ് 1 പ്ര​​മേ​​ഹം, ടൈ​​പ്പ് 2 പ്ര​​മേ​​ഹം. പ്ര​​ധാ​​ന​​മാ​​യും കു​​ട്ടി​​ക​​ളി​​ലും ചെ​​റു​​പ്പ​​ക്കാ​​രി​​ലു​​മാ​​ണ് ടൈ​​പ്പ് 1 പ്ര​​മേ​​ഹം കാ​​ണ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. ഏ​​ക​​ദേ​​ശം 20 ശ​​ത​​മാ​​നം പ്ര​​മേ​​ഹ​​രോ​​ഗി​​ക​​ൾ ഈ ​​വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലു​​ണ്ടെ​​ന്നാ​​ണ് പ​​ഠ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ. ഇ​​ൻ​​സു​​ലി​​ൻ ഉ​​ൽ​​പാ​​ദി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന പാ​​ൻ​​ക്രി​​യാ​​സി​​ലെ ഐ​​ല​​റ്റ് കോ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ശി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണ് ഇ​​തി​​ന് കാ​​ര​​ണം. ഇ​​ൻ​​സു​​ലി​​ൻ കു​​ത്തി​​വെ​​പ്പ് മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ഇ​​തി​​നു​​ള്ള ചി​​കി​​ത്സ. എ​ന്നാ​ൽ പൊ​തു​വാ​യു​ള്ള​തും ഏ​​ക​​ദേ​​ശം 80 ശ​​ത​​മാ​​നം പ്ര​​മേ​​ഹ​​രോ​​ഗി​​ക​​ളി​​ലും കാ​​ണ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​തും ടൈ​​പ്പ് 2 പ്ര​​മേ​​ഹ​മാ​ണ്.

    സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​യാ​​യി 40 വ​​യ​​സ്സി​​ന് ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ് ഇ​​ത് ക​​ണ്ടു​​വ​​രു​​ന്ന​​ത്. ടൈ​​പ്പ് 2 പ്ര​​മേ​​ഹം ഭ​​ക്ഷ​​ണ​​നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൂ​​ടെ​​യും ര​​ക്ത​​ത്തി​​ലെ പ​​ഞ്ച​​സാ​​ര കു​​റ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള ഗു​​ളി​​ക​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ​​യും നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കാം. അ​​മി​​ത​​മാ​​യി മൂ​​ത്ര​​മൊ​​ഴി​​ക്കു​​ക, അ​​മി​​ത​​മാ​​യ വി​​ശ​​പ്പ്, അ​​മി​​ത​​മാ​​യ ദാ​​ഹം, ശ​​രീ​​ര​​ഭാ​​രം കു​​റ​​യു​​ക എ​​ന്നി​​വ​​യാ​​ണ് പ്ര​മേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക കാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ.

    പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യാ​യ 150-160 mEq/dL ന് ​മു​ക​ളി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ‘പ്രീ-​ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക്’ അ​വ​സ്ഥ​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ശ​രി​യാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യെ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് 180 mEq/dL ന് ​മു​ക​ളി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, പ​ഞ്ച​സാ​ര നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. പ​ഞ്ച​സാ​ര​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.

    പ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഫ്ര​ക്ടോ​സ്, ക​രി​മ്പി​ലെ സൂ​ക്രോ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ട​ങ്ങി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. ഒ​രു പ്ലേ​റ്റി​ന്‍റെ 1/4 ഭാ​ഗം ചോ​റോ ച​പ്പാ​ത്തി​യോ, 1/4 ഭാ​ഗം പാ​കം ചെ​യ്ത പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, 1/4 ഭാ​ഗം പു​തി​യ ഇ​ല​ക്ക​റി​ക​ൾ, 1/4 ഭാ​ഗം പ്രോ​ട്ടീ​നു​ക​ൾ (മീ​ൻ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തൊ​ലി​യി​ല്ലാ​ത്ത ചി​ക്ക​ൻ) എ​ന്നി​വ‍യാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം. കൂ​ടാ​തെ ദി​വ​സ​വും ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യാ​യാ​മം ഇ​ൻ​സു​ലി​ൻ റി​സ​പ്റ്റ​ർ സെ​ൻ​സി​റ്റി​വി​റ്റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ശീ​ലി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    പ്ര​മേ​ഹം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്ത​ണം. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക​ലോ​റി മാ​ത്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ക, ആ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​മെ​ങ്കി​ലും അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലു​ള്ള വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​തി​വാ​ക്കു​ക. പ്ര​മേ​ഹം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം മ​രു​ന്നു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​ഴി​ക്കു​ക. ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച് നി​ർ​ത്തു​ക, ഹൃ​ദ​യം, വൃ​ക്ക​ക​ൾ, ക​ണ്ണു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraindiabetes
    News Summary - Today is World Diabetes Day
    Similar News
    Next Story
    X