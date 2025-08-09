Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്റൈനിൽ ജനിക്കുന്ന...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:43 AM IST

    ബഹ്റൈനിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ജനനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരോട്

    text_fields
    bookmark_border
    ബഹ്റൈനിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ജനനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരോട്
    cancel

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് കു​ടും​ബ​മാ​യി ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രി​ൽ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന അ​ശ്ര​ദ്ധ​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജ​ന​നം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത്. അ​ന്യ​രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ര​സ​വി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​വി​ട​ത്തെ നി​യ​മം നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​കാ​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട ചു​മ​ത​ല ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ പ​ല​രും അ​തി​ൽ അ​ശ്ര​ദ്ധ​വാ​ന്മാ​രാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ (പി.​എ​ൽ.​സി) ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഈ ​കാ​ല​താ​മ​സം സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്കും കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്കും മാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് ചെ​ന്നെ​ത്തി​ക്കു​ക. ഇ​ത് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ, ഭാ​വി​യി​ലെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര എ​ന്നി​വ​യെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കു​ക​ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി​പേ​രു​ടെ കേ​സു​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക്ക​ൽ പ​രാ​തി​യാ​യി വ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഒ​രു അ​വ​ബോ​ധ​മെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ പി.​എ​ൽ.​സി ത​യാ​റാ​യ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജ​ന​നം നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത് 15 ദി​വ​സ​മാ​ണ്. അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​ശ്ര​ദ്ധ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന പ​ല​രും പി​ന്നീ​ടു​ണ്ടാ​കു​ന്ന നി​യ​മ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ടോ ഇ​തി​നാ​യി വ​ന്നേ​ക്കാ​വു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ബാ​ധ്യ​ത കൊ​ണ്ടോ ആ​ണ് പി.​എ​ൽ.​സി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ല മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും ജ​ന​ന ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പി​ന്നീ​ട് ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നും ശേ​ഷം വ​രു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കു​ക​ളും എം​ബ​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്കാ​ണ് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ക എ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഗ്ലോ​ബ​ൽ പി.​ആ​ർ.​ഒ​യു​മാ​യ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. 15 ദി​വ​സ​ത്തെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ഡി​ലേ ക​മ്മി​റ്റി​യെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണം. ഈ ​സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഏ​ക പോം​വ​ഴി.

    15 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ജ​ന​നം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ

    നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം 15 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കോ​ട​തി മു​ഖേ​ന മാ​ത്ര​മേ പി​ന്നീ​ട​ത് നേ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ. അ​തി​നെ​ക്കാ​ളു​പ​രി വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ബാ​ധ്യ​ത​യും ഇ​തി​നാ​യു​ണ്ടാ​കും. സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​സ​വ​ത്തി​ന് 125 ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദീ​നാ​റും സി​സേ​റി​യ​ന് 150 ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദീ​നാ​റു​മാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ഫീ​സ് ന​ൽ​കി‍യാ​ലേ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക രേ​ഖ ല​ഭി​ക്കൂ. ഈ ​തു​ക അ​ട​ക്കാ​തെ പി​ന്നീ​ട് ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ കു​രു​ക്കു​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ പ​ടി​യാ​ണ്.

    ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഫീ​സ് ഒ​രു​ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ഏ​ഴു​ദി​വ​സം വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള ന​വ​ജാ​ത​ശി​ശു​ക്ക​ൾ​ക്ക് 0.500 ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദീ​നാ​റും ഒ​രാ​ഴ്ച​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 0.900 ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദീ​നാ​റു​മാ​ണ്. അ​ധി​ക കോ​പ്പി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​രോ​ന്നി​നും ഒ​രു ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ വീ​തം ന​ൽ​ക​ണം. 125 അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 150 ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ ചെ​ല​വ് വ​രു​ന്ന ഒ​രു കാ​ര്യ​ത്തി​ന് പി​ന്നീ​ട് ഇ​തി​ലും വ​ലി​യ തു​ക​യാ​ണ് ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രു​ക.

    ഫീ​സ് ന​ൽ​കാ​തെ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​തി​ന്‍റെ ര​ണ്ടി​ര​ട്ടി ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്. ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ല്ലാ​തെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടോ മ​റ്റ് രേ​ഖ​ക​ളോ ല​ഭി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ എ​ന്നാ‍യാ​ലും ഈ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​റ്റ് നേ​ടേ​ണ്ട​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​വു​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ പി​ന്നീ​ട് ഇ​തി​നാ​യി ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രു​ടെ ഫീ​സ്, സി​വി​ൽ വി​ധി​ക​ൾ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ലെ​റ്റ​റു​ക​ൾ, മ​റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് 400 ദീ​നാ​റി​ന​ടു​ത്ത് ചെ​ല​വാ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ഒ​രു കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​ത്രം ചെ​ല​വാ​ണി​ത്.

    പ്ര​സ​വ​സ​മ​യ​ത്ത് ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​കാം ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ പ്ര​സ​വ തു​ക ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ മ​റ്റു ചി​ല​ർ പി​ന്നീ​ട​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളെ​ല്ലാം സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടേ​താ​ണെ​ന്നും സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ജ​ന​ന ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്ത​ണം

    പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്, ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ എ​ന്നി​വ നേ​ടാ​ൻ ജ​ന​ന​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഒ​രു സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​ലും അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ല്ലാ​തെ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. ഇ​ത് സ​മ​യ​ത്തി​ന് എ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്നീ​ട് വ​രു​ന്ന കോ​ട​തി കേ​സു​ക​ൾ, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഫീ​സു​ക​ൾ, മാ​ന​സി​ക​സം​ഘ​ർ​ഷം എ​ന്നി​വ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഏ​റെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കും.

    ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക്ക് ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ത്വം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ. രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​തെ അ​ന്യ​രാ​ജ്യ​ത്ത് കു​ട്ടി​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​സ​വം ന​ട​ന്ന് 15 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ​ത​ന്നെ എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജ​ന​ന​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. ഇ-​മെ​യി​ൽ: pravasilegalcelbahrain@gmail.com ഫോ​ൺ: +973 39461746 / 39104176 / 3322 6006.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsbirth registrationBharain News
    News Summary - To those who do not register the birth of children born in Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X