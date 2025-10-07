Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    7 Oct 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    7 Oct 2025 9:30 AM IST

    വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ അ​റി​വി​ന്റെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക്

    വാ​യി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്തു​നേ​ടി എ​ന്നും വെ​റു​തെ സ​മ​യം ക​ള​യാ​തെ ആ ​നേ​രം വേ​റെ എ​ന്തെ​ല്ലാം കാ​ണാ​നും കേ​ൾ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​ല​പ്പോ​ഴും ആ​ളു​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ സ്വ​ന്തം തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്ന് പ​ല​തും എ​ഴു​താ​നും അ​തു​പോ​ലെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യാ​നും ക​ഴി​യു​ന്നു. പ​ഴ​യ കാ​ല​ത്തി​ന്റെ കാ​ല​ടി​പ്പാ​ടു​ക​ള​ല്ല ഇ​ന്ന​ത്തെ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക​ൾ നോ​ക്കി​ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്, അ​വ​ർ​ക്ക് ചി​ന്തി​ക്കാ​നോ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യാ​തെ പോ​കു​ന്നു. ഞാ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്നു​പോ​ലും പ്ര​കൃ​തി​യോ​ട് ത​ന്നെ ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​യു​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​രാ​യ ന​മ്മ​ളൊ​ക്കെ ഇ​ന്ന് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ല​പ്പോ​ഴും ന​മ്മു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ളെ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പ​ഴ​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ പ​ത്ര​വും വാ​ങ്ങി പോ​കു​ന്ന ഒ​രു യാ​ത്ര. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ർ ഇ​ന്നും വാ​യ​ന​യെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ വാ​യ​ന​യി​ൽ​ക്കൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​റി​വും അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രി​ക്ക​ലും കേ​ട്ട​തു​കൊ​ണ്ടോ, പ​റ​ഞ്ഞ​തു​കൊ​ണ്ടോ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ എ​ഴു​തി​യാ​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടും പി​ന്നോ​ട്ടും വാ​യി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളം എ​ന്ന ഭാ​ഷ വി​ദേ​ശ​ത്ത് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​യി​പ്പോ​യി എ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ച്ച നി​മി​ഷ​മാ​ണ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ എ​ന്ന മ​ല​യാ​ള ദി​ന​പ​ത്രം വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത് എ​ത്തി​യ​ത്. ജോ​ലി​ക്ക് മു​ന്നേ പെ​ട്ട​ന്ന് ഒ​ന്ന് ഓ​ടി​ച്ചു​നോ​ക്കി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ചൂ​ട് ചാ​യ​ക്കൊ​പ്പം സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്ത് വാ​യി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ പ​ല നേ​രു​ക​ളും ഇ​ന്നും മ​റ​ക്കാ​ത്ത ഒ​രു അ​റി​വാ​ണ്.

    ചി​ല​പ്പോ​ൾ കി​ട്ടാ​ത്ത പ​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഏ​റെ ചി​ന്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ എ​ന്താ​യി​രി​ക്കും കാ​ണാ​തെ അ​റി​യാ​തെ പോ​യ​ത് എ​ന്നൊ​രു ചി​ന്ത മ​ന​സ്സി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ത്രം കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കി​ട്ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി​ക്കാ​ൻ വ​രെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് അ​തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രു​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​ത്ര​മാ​ത്രം വേ​ണ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി തീ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം വാ​യ​ന​യും അ​തി​നോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ട​വു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്റെ മു​റി​യി​ലു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​ക്കു​ക​ളെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ക്കു​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ട് എ​ന്ന​ത് ന​ഗ്ന​സ​ത്യ​മാ​ണ്.

    നി​റം മ​ങ്ങി​യ പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടും കൊ​ടു​ക്കാ​തെ വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഈ ​മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളം ബോ​ർ​ഡ് അ​ല്ലാ​തെ വാ​യി​ക്കാ​ൻ എ​നി​ക്ക് ഒ​രു പു​സ്ത​ക​വും കി​ട്ടി​യി​ല്ല, അ​ന്ന് കൂ​ടെ കൂ​ട്ടി​യ​താ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം. വാ​യി​ച്ച് വാ​യി​ച്ച് എ​ഴു​തി ആ ​എ​ഴു​ത്തി​ന് പു​തി​യ ക​ര ക​ണ്ട് അ​വി​ടെ​യും കു​ത്തി​ക്കു​റി​ച്ചു.

    വാ​യ​ന ബാ​ക്കി​വെ​ച്ച് നി​റ​മു​ള്ള സോ​ഷ്യ​ൽ​മീ​ഡി​യ​യു​ടെ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​ർ. അ​വി​ടെ വാ​യ​ന വ​ള​രു​ക​യി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് വ​സ്തു​ത. പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് അ​റി​വ് പ​ക​രാ​ൻ പു​സ്ത​ക​വും പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​തു​പോ​ലെ ന​ല്ല വാ​യ​ന​മു​റി​ക​ളും ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ന​ല്ലൊ​രു സ​മൂ​ഹ​മാ​യി അ​വ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ചൊ​രു വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ലോ​കം കെ​ട്ടി ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ. അ​തി​നാ​ൽ വാ​യ​ന വ​ള​രാ​ൻ വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കാം, പ​ത്ര​വാ​യ​ന​യി​ൽ​ത്ത​ന്നെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം തു​ട​ങ്ങാം.

