Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    7 Dec 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    7 Dec 2025 9:13 AM IST

    ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നത് ഓരോ വിദേശ തൊഴിലാളിയും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പല വഞ്ചനകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾ അകപ്പെടുന്നത്. അടിസ്​ഥാനപരമായി തൊഴിലാളികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച പംക്തിയാണിത്. പ്രവാസികളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും പംക്തിയിലൂടെ ലഭ്യമാകും. bahrain@gulfmadhyamam.net എന്ന വിലാസത്തിലോ 39203865 വാട്​സാപ്​ നമ്പറിലോ സംശയങ്ങൾ അയക്കാം. ഇ​വി​ടെ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​രു​ത്. വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ബ​ഹ്​​റൈ​നി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണം.

    കു​ടും​ബ വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്

    ​? ഞാ​ൻ മാ​സം 500 ദീ​നാ​ർ ശ​മ്പ​ള​മു​ള്ള ഒ​രാ​ളാ​ണ്. എ​നി​ക്ക് സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ലാ​ണ് ജോ​ലി. എ​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തെ​ല്ലാ​മാ​ണ്. ഭാ​ര്യ​യെ ഏ​ത് വി​സ​യി​ലാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക. കു​ടും​ബ​ത്തെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ മാ​സം എ​ത്ര​യാ​ണ് മി​നി​മം ശ​മ്പ​ളം വേ​ണ്ട​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം, കു​ടും​ബ​വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ളം 400 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഈ ​തു​ക സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്ക​ണം. ഈ ​വി​സ​ക്കു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ മു​ഖേ​ന ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ) സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. അ​പേ​ക്ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പ്, അ​പ്പോ​സ്റ്റി​ൽ ചെ​യ്ത വി​വാ​ഹ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ്രി​ത (Dependant) വി​സ​യി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത്, അ​തി​നാ​ൽ കു​ടും​ബ വി​സ​യി​ൽ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല, ജോ​ലി ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക തൊ​ഴി​ൽ വി​സ നേ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് ക​രാ​ർ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ഒ​രു ത​ർ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ

    ?ഒ​രു ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് ക​രാ​ർ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ഒ​രു ത​ർ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ, കോ​ട​തി​ക്ക് പു​റ​ത്ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലു​ണ്ടോ

    ഒ​രു ക​രാ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ, കോ​ട​തി​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ര​മ്യ​മാ​യി പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് നി​ര​വ​ധി മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി, ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ക്ഷി​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം സം​സാ​രി​ച്ച് ര​മ്യ​മാ​യ ഒ​രു പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണം. അ​ത് സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി ക​ക്ഷി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട ക​രാ​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന മാ​ർ​ഗം അ​വ​ലം​ബി​ക്ക​ണം, അ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത (Mediation) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ർ​ബി​ട്രേ​ഷ​ൻ (Arbitration) സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും. ഈ ​ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തും വി​ദേ​ശ​ത്തും നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചാ​ൽ, ആ ​വി​ധി പി​ന്നീ​ട് കോ​ട​തി മു​ഖേ​ന നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ചു​രു​ക്കി എ​ഴു​താ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടും ഓ​രോ കേ​സും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടും വി​ശ​ദ​മാ​യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഉ​ചി​തം.

    ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മാ​യ പ്ര​ധാ​ന നി​കു​തി​ക​ൾ

    ?നി​ല​വി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മാ​യ പ്ര​ധാ​ന നി​കു​തി​ക​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ്? ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും ഫ​യ​ലി​ങ്ങി​നു​മു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​മോ?

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വ​രു​മാ​ന നി​കു​തി​ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ബാ​ധ​ക​മാ​യ​ത് മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത നി​കു​തി അ​ഥ​വാ വാ​റ്റ് ആ​ണ്, ഇ​തി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ നി​ര​ക്ക് 10 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. വാ​ർ​ഷി​ക വ​രു​മാ​നം 37,500 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും നാ​ഷ​ന​ൽ ബ്യൂ​റോ ഓ​ഫ് റെ​വ​ന്യൂ​വി​ൽ (എ​ൻ.​ബി.​ആ​ർ) ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം.

    വാ​റ്റ് റി​ട്ടേ​ൺ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​സ​ത്തി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ലോ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും റി​ട്ടേ​ൺ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന​കം പേ​യ്മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തു​ക​യും വേ​ണം. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, നി​ല​വി​ലു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന നി​കു​തി​യാ​ണ് ഡ​യ​റ​ക്ട് മി​നി​മം ടോ​പ്-​അ​പ് ടാ​ക്സ് (ഡി.​എം.​ടി.​ടി), ഇ​തി​ന്റെ നി​ര​ക്ക് 15 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മൊ​ത്തം വ​രു​മാ​നം 750 മി​ല്യ​ൺ യൂ​റോ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​നി​കു​തി ബാ​ധ​ക​മാ​കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ, ക​സ്റ്റം​സ് ഡ്യൂ​ട്ടി, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ടാ​ക്സ് എ​ന്നി​വ​യും ഇ​വി​ടെ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്, ഒ​പ്പം എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക നി​കു​തി​ക​ളും ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

