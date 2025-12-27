Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 11:01 AM IST

    തൊഴിൽ കരാർ തീരുന്നതിനു മുമ്പ് ജോലി മാറാൻ

    തൊഴിൽ കരാർ തീരുന്നതിനു മുമ്പ് ജോലി മാറാൻ
    ?ഞാ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഒ​രു കോ​ൾ​ഡ് സ്റ്റോ​റി​ൽ സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. വ​ന്നി​ട്ട് 7 മാ​സ​മാ​യി. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​സ​യാ​ണ്. ജോ​ലി എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​ത്ര അ​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത് എ​നി​ക്ക് പ​റ്റി​യ ജോ​ലി അ​ല്ലെ​ന്ന്. ഞാ​ൻ ഡി​ഗ്രി വി​ത്ത് ഡി​പ്ലോ​മ ഇ​ൻ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ളാ​ണ്. ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​ണ്ട്. എ​നി​ക്ക് ഈ ​ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റാ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടോ?

    • തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റും തൊ​ഴി​ൽ വി​സ​യും തീ​രു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പേ താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ മാ​റു​വാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ. കാ​ര​ണം ഒ​രു ജോ​ലി മാ​റ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ കൂ​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​മെ​ങ്കി​ലും ജോ​ലി​ചെ​യ്യ​ണം. താ​ങ്ക​ൾ തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റും തൊ​ഴി​ൽ വി​സ​യും തീ​രു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പേ ര​ണ്ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യ​ണം. ഒ​ന്ന്, തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യോ​ട് പ​റ​യ​ണം തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​ർ പു​തു​ക്ക​രു​തെ​ന്ന്, ര​ണ്ട് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യി​ൽ, കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം-മൊബിലിറ്റി- അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണം. മൊബിലിറ്റി അ​പേ​ക്ഷ കൊ​ടു​ത്താ​ൽ പി​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക് താ​ങ്ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ വി​സ പു​തു​ക്കു​വാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യി​ല്ല. വി​സ ക​ഴി​യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ തൊ​ഴി​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ക​യോ തി​രി​കെ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​വു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. മൊബിലിറ്റി കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 30 ദി​വ​സം വി​സ തീ​രു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പേ ചെ​യ്യ​ണം. അ​താ​യ​ത് മൊബിലിറ്റി ഫയൽ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ വി​സ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 30 ദി​വ​സ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​ധി ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    സി.ആർ പുതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ വിസ റദ്ധാകുമോ

    ?ഞാ​നൊ​രു ക​ഫ​റ്റീ​രി​യ വി​സ​യി​ലാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലു​ള്ള​ത്. വി​സ മേ​യ് 10 വ​രെ ഉ​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ന​വം​ബ​ർ 5ന് ​സി.​ആ​ർ അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​തു​കാ​ര​ണം ഫൈ​ൻ ആ​ണ്. സി.​ആ​റി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള വി​സ​യും കാ​ൻ​സ​ലാ​വു​മെ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു. കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​ന്ന ഗോ​സി​യു​ടെ പൈ​സ അ​ട​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണോ സി.​ആ​ർ പു​തു​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. മ​റ്റൊ​ന്ന് ഇ​ൻ​ഡെ​മ്നിറ്റി തി​രി​കെ

    ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്ത് ചെ​യ്യ​ണം​?

    • സി.​ആ​ർ പു​തു​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 60 ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ആ ​സി.​ആ​ർ ൽ ​ഉ​ള്ള എ​ല്ലാ വി​സ​ക​ളും റ​ദ്ദാ​കും. ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നും​ത​ന്നെ ചെ​യ്യു​വാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യോ​ട് സി.​ആ​ർ പു​തു​ക്കു​വാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാം. 2024 മാ​ർ​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള ഇ​ൻ​ഡെ​മ്നിറ്റി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. അ​തി​നു മു​മ്പേ​യു​ള്ള ഇ​ൻ​ഡെ​മ്നിറ്റി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ​തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ കൈ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. ഗോസിയി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​ൻ​ഡെം​മ്റ്റി ല​ഭി​ക്കു​വാ​ൻ താ​ങ്ക​ളു​ടെ വി​സ റ​ദ്ദു​ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം താ​ങ്ക​ളും ഇ-കീ മു​ഖേ​ന അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണം. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ താ​ങ്ക​ളു​ടെ ഇ​ൻ​ഡെ​മ്നിറ്റി ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പേമന്റ് ഗോസിക്ക് ​ന​ൽ​കാ​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഗോസിയി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​ൻ​ഡെ​മ്നിറ്റി ല​ഭി​ക്കു​ക​യി​ല്ല.

