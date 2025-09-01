Begin typing your search above and press return to search.
    ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി

    ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ത​ല​ശ്ശേ​രി മു​സ്‍ലിം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. നി​ർ​ധ​ന രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്ര​യ​മാ​യ പു​ന്നോ​ൽ ത​ണ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ഓ​ക്‌​സി​ജ​ൻ കോ​ൺ​സെ​ൻ​ട്രേ​റ്റ​റു​ക​ൾ. ബൈ ​പാ​പ്പ് മെ​ഷീ​നി​ക​ൾ, സി ​പാ​പ്പ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ, മ​ൾ​ട്ടി ഫ​ങ്ഷ​ന​ൽ ബെ​ഡു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി പ​തി​മൂ​ന്ന് വി​വി​ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ത​ണ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ടി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വി.​പി. അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ടി.​സി.​എ. മു​സ്ത​ഫ, പി.​എം.​സി. മൊ​യ്‌​ദു ഹാ​ജി, ഹ​സീ​ബ് അ​ബ്ദു റ​ഹ്മാ​ൻ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ബം​ഗ്ലാ​വി​ൽ, സി.​സി.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ പ​ടി​പ്പു​ര​ക്ക​ൽ, പു​ന്നോ​ൽ ബൈ​ത്തു സ​ക്കാ​ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. റ​ഹീ​സ്, ത​ണ​ൽ വ​നി​താ വി​ങ് ട്ര​ഷ​റ​ർ എ. ​ത​ഹ്സീ​ന ടീ​ച്ച​ർ, മു​നീ​സ് അ​റ​യി​ല​ക​ത്ത്, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​വി. ഹം​സ, എം. ​അ​ബൂ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

