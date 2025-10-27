Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    27 Oct 2025 2:55 PM IST
    27 Oct 2025 2:55 PM IST

    ടൈ​റ്റ​ൻ വാ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ 'ഗി​ഫ്റ്റ് ഓ​ഫ് ഗോ​ൾ​ഡ്' ദീ​പാ​വ​ലി കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി കേ​വ​ൽ​റാം

    50 ദീ​നാ​റി​ന് മു​ക​ളി​ൽ വി​ല​യു​ള്ള ഏ​തൊ​രു ടൈ​റ്റ​ൻ വാ​ച്ച് വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യം സ​മ്മാ​നം
    ടൈ​റ്റ​ൻ വാ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ ‘ഗി​ഫ്റ്റ് ഓ​ഫ് ഗോ​ൾ​ഡ്’ ദീ​പാ​വ​ലി കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി കേ​വ​ൽ​റാം
    മ​നാ​മ: ദീ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്സ​വ​മാ‍യ ദീ​പാ​വ​ലി​ക്ക് ‘ഗി​ഫ്റ്റ് ഓ​ഫ് ഗോ​ൾ​ഡ്’ ദീ​പാ​വ​ലി കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ കേ​വ​ൽ​റാം ആ​ൻ​ഡ് സ​ൺ​സ്. ടൈ​റ്റ​ൻ വാ​ച്ചു​ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​നും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ൽ​കാ​നും ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് കേ​വ​ൽ റാം ​ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 50 ദീ​നാ​റി​ന് മു​ക​ളി​ൽ വി​ല​യു​ള്ള ഏ​തൊ​രു ടൈ​റ്റ​ൻ വാ​ച്ച് വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും 0.5 ഗ്രാം ​ഭാ​ര​മു​ള്ള 22 കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഓ​ഫ​ർ സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​കും. മ​നാ​മ​യി​ലെ ബാ​ബ്-​അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഡാ​ന മാ​ൾ, ഗു​ദൈ​ബി​യ, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഹി​ദ്ദ്, റാം​ലി മാ​ൾ, അ​ൽ ഹ​യാ​ത് ഷോ​പ്പി​ങ് സെ​ന്റ​ർ, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റി​ഫ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ കേ​വ​ൽ​റാം സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലും കി​യോ​സ്‌​കു​ക​ളി​ലും ഈ ​അ​വ​സ​രം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം.

    ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ​തും പ്രീ​മി​യം നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ടൈ​റ്റ​ൻ എ​ഡ്ജ്, ടൈ​റ്റ​ൻ രാ​ഗ കോ​ക്‌​ടെ​യി​ൽ​സ്, ടൈ​റ്റ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് തു​ട​ങ്ങി മി​ക​ച്ച വാ​ച്ച് ക​ല​ക്ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് ടൈ​റ്റ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ർ​ച്ചേ​സി​നും www.kewalrams.com സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

