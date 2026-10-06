Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
റിസാൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ചെയർമാൻ ശനൂബിന്റെ പിതാവ് നിര്യാതനായിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Resan Gold Chairman Father Dies
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ റിസാൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ചെയർമാൻ ശനൂബിന്റെ പിതാവും പൗരപ്രമുഖനുമായ പി.പി ഏനുദ്ദീൻ കുട്ടിഹാജി (74) (സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് തിരൂർ) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി.
പിതാവ്: തിരൂർ സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകൻ പരേതനായ പി.പി. മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി. മാതാവ്: പരേതയായ ഖദീജ ബീവി. ഭാര്യ: റുഖിയ വണ്ടൂർ. മക്കൾ: ശബ്ന, ശനൂബ് (മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ-കൈസാൻ ഗ്രൂപ്പ്, റിസാൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, ജി.സി.സി, മലേഷ്യ, ഇന്ത്യ), ഷിജാസ് (സിറ്റി മെഡിക്കൽസ്). മരു മക്കൾ: പി. സിദ്ദീഖ് കൊയിലാണ്ടി (അബുദബി), റൈസ് തൃത്താല, ഡോ. സന എടവണ്ണപ്പാറ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story