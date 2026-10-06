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    റിസാൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ചെയർമാൻ ശനൂബിന്‍റെ പിതാവ് നിര്യാതനായി

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    റിസാൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ചെയർമാൻ ശനൂബിന്‍റെ പിതാവ് നിര്യാതനായി
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    മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ റിസാൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ചെയർമാൻ ശനൂബിന്‍റെ പിതാവും പൗരപ്രമുഖനുമായ പി.പി ഏനുദ്ദീൻ കുട്ടിഹാജി (74) (സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് തിരൂർ) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി.

    പിതാവ്: തിരൂർ സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകൻ പരേതനായ പി.പി. മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി. മാതാവ്: പരേതയായ ഖദീജ ബീവി. ഭാര്യ: റുഖിയ വണ്ടൂർ. മക്കൾ: ശബ്ന, ശനൂബ് (മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ-കൈസാൻ ഗ്രൂപ്പ്, റിസാൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, ജി.സി.സി, മലേഷ്യ, ഇന്ത്യ), ഷിജാസ് (സിറ്റി മെഡിക്കൽസ്). മരു മക്കൾ: പി. സിദ്ദീഖ് കൊയിലാണ്ടി (അബുദബി), റൈസ് തൃത്താല, ഡോ. സന എടവണ്ണപ്പാറ.

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    News Summary - Resan Gold Chairman Father Dies
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