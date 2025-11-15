നിയമലംഘകർക്ക് പിഴ അടക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി; ഇളവ് 30 ദിവസമാക്കാൻ പാർലമെന്റിൽ വീണ്ടും ചർച്ചtext_fields
മനാമ: നിയമലംഘകർക്ക് പിഴ അടക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ഏഴ് ദിവസത്തിൽനിന്ന് 30 ദിവസമായി നീട്ടാനും ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പണമടച്ചാൽ പിഴത്തുക പകുതിയായി കുറക്കാനും അനുവദിക്കാനുള്ള നീക്കം ബഹ്റൈൻ പാർലമെന്റിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചു.
നേരത്തേ പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ച ഈ ഭേദഗതി ഒക്ടോബറിൽ ശൂറാ കൗൺസിൽ തള്ളിയിരുന്നു. ഇത് രണ്ടാമതും വോട്ടിനായി ഉപരിസഭയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശൂറാ കൗൺസിൽ വീണ്ടും തള്ളിയാൽ ഈ നിർദേശം ഉപേക്ഷിക്കും.
സമയപരിധി നീട്ടുന്നതിനെതിരെ അധികൃതരും ചില എം.പിമാരും ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇത് നിയമലംഘനങ്ങളെ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമത്തിന്റെ ശക്തി കുറക്കുമെന്നും റോഡ് സുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
എന്നാൽ ഈ ഭേദഗതി ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് പിഴയടക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പാർലമെന്റിന്റെ വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ, ദേശീയ സുരക്ഷസമിതി ചെയർമാൻ ഹസൻ ബുഖമ്മാസ് പറഞ്ഞു.
