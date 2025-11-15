Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 1:33 PM IST

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് പി​ഴ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി; ഇ​ള​വ് 30 ദി​വ​സ​മാ​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച

    നേ​ര​ത്തേ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു
    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് പി​ഴ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി; ഇ​ള​വ് 30 ദി​വ​സ​മാ​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച
    മ​നാ​മ: നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് പി​ഴ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 30 ദി​വ​സ​മാ​യി നീ​ട്ടാ​നും ഈ ​സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ​ണ​മ​ട​ച്ചാ​ൽ പി​ഴ​ത്തു​ക പ​കു​തി​യാ​യി കു​റ​ക്കാ​നും അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ച്ചു.

    നേ​ര​ത്തേ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ര​ണ്ടാ​മ​തും വോ​ട്ടി​നാ​യി ഉ​പ​രി​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ വീ​ണ്ടും ത​ള്ളി​യാ​ൽ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കും.

    സ​മ​യ​പ​രി​ധി നീ​ട്ടു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ അ​ധി​കൃ​ത​രും ചി​ല എം.​പി​മാ​രും ശ​ക്ത​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ശി​ക്ഷ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​സ​ൻ ബു​ഖ​മ്മാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

