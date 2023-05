cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ​മനാ​മ: ചൈ​ന​യു​മാ​യി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന്​ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ലെ ചൈ​നീ​സ്​ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​യ്​ റോ​ത്​​ചി​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സ​ഖീ​ർ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ധ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ലേ​ക്ക്​ പു​തു​താ​യി നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്ക്​ ഏ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ദൗ​ത്യം ഭം​ഗി​യാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്ക​​ട്ടെ​യെ​ന്ന്​ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ആ​ശം​സി​ച്ചു. ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ൽ സേ​വ​ന​ത്തി​ന്​ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​ലു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. Show Full Article

Ties with China will be strengthened in various fields - Kiritavashi