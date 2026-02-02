തൃശൂർ എൻജിനീയറിങ് കോളജ് അലുമ്നി ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചുtext_fields
മനാമ: തൃശൂർ എൻജിനീയറിങ് കോളജ് അലുംനി (ടെക്ക) ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റിന്റെ 25ാം വാർഷികാഘോഷം ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു. സുശാന്ത് കുരുന്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ബഹ്റൈനിലെ വിവധ രംഗങ്ങളിൽ 25 വർഷത്തിലധികമായി തങ്ങളുടേതായ സംഭാവനകൾ നൽകി വരുന്ന എൻജിനീയർമാരെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.
പിന്നണി ഗായകരായ ശ്വേത അശോക്, ശ്രീജിഷ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഭരത് സജികുമാർ എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ച മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റും സാരംഗി ശശിധർ കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്ത നൃത്തവും സദസ്സിന് ആവേശമായി.
ബഹ്റൈനിൽ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ‘ടെക്ക’ അംഗങ്ങളെ മെമന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു. മുഖ്യാതിഥിക്കുള്ള ഉപഹാരം ‘ടെക്ക’ പ്രസിഡന്റ് ബിജു ആന്റോ കൈമാറി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് പുഷ്ക്കരൻ സ്വാഗതവും, അനീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കേരള എൻജിനീയർസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് അരുൺ അരവിന്ദ്, നെക്സ പ്രസിഡന്റ് പ്രജിത് പത്മനാഭൻ, ടി.കെ.എം പ്രസിഡന്റ് ഹാരീസ്മോൻ എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. നീന വിൽസൺ ചടങ്ങ് നിയന്ത്രിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register