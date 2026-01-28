Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 2:22 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 2:23 PM IST

    തൃ​ശൂ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം വെള്ളിയാഴ്ച

    തൃ​ശൂ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം വെള്ളിയാഴ്ച
    മ​നാ​മ: തൃ​ശൂ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ടെ​ക്ക) ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന്റെ 25ാം വാ​ർ​ഷി​കം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ തൃ​ശൂ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഐ​ക്യ​വും സൗ​ഹൃ​ദ ബ​ന്ധ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി 2026 ജ​നു​വ​രി 30 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം 6.30 മു​ത​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് കേ​ര​ള​യു​ടെ സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ സു​ശാ​ന്ത്‌ കു​രു​ന്തി​ൽ ആ​ണ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി. ഐ.​ടി രം​ഗ​ത്തും ബി​സി​ന​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ലും മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹം, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഐ.​ടി വ​രു​മാ​ന​വും തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, പ്ര​ശ​സ്ത പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രാ​യ ശ്വേ​ത അ​ശോ​ക്, ശ്രീ​ജി​ഷ് സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, ഭ​ര​ത് സ​ജി​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ നൈ​റ്റ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ‘ടെ​ക’ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷു​മാ​യി (39106520) ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

