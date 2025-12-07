Begin typing your search above and press return to search.
    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ര് മു​ജ​മ്മ​അ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ര് മു​ജ​മ്മ​അ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    സയ്യിദ് അസ്ഹർ ബുഖാരി (പ്രസി.), അബ്ദുസമദ് കാക്കടവ് (ജന. സെക്ര.), മുഹമ്മദ് ഹാജി (ട്രഷ.)

    മ​നാ​മ: കാ​സ​ർ​കോ​ട് തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ മു​ജ​മ്മ​ഉ​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ്യ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. സ​യ്യി​ദ് ത്വ​യ്യി​ബു​ൽ ബു​ഖാ​രി മാ​ട്ടൂ​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലാ​യി മു​ന്നൂ​റി​ലേ​റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദ​ർ​സ്, ദ​അ​വ, അ​ഗ​തി അ​നാ​ഥ മ​ന്ദി​രം, ഹി​ഫ്സു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ തു​ട​ങ്ങി വി​ഭി​ന്ന ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി മ​ത​ഭൗ​തി​ക വി​ജ്ഞാ​നം നേ​ടു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം 1500 ലേ​റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മു​ജ​മ്മ​അ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം സ്കൂ​ളി​ലും പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​സ-​ടൗ​ൺ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​മ്മ​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​ജ​മ്മ​അ് ദ​അ​വ കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ്വാ​ദി​ഖ് അ​ഹ്സ​നി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി അ​സ്ഹ​ർ ബു​ഖാ​രി ത​ങ്ങ​ൾ സ​ഖാ​ഫി കു​ണി​യ (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ് (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി ക​ണ്ണ​പു​രം (ഫൈ​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി) ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ, മു​സ്ത​ഫ ഹാ​ജി ക​ണ്ണ​പു​രം, സി​യാ​ദ് വ​ള​പ​ട്ട​ണം (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), നൗ​ഷാ​ദ് മു​ട്ടു​ന്ത​ല, റി​യാ​സ് ഉ​ദി​നൂ​ർ (ജോ​യ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ശ​മീ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഫാ​ളി​ലി ആ​യി​റ്റി (ഓ​ർ​ഗ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മു​നീ​ർ കു​ന്നു​കൈ, റ​സാ​ഖ് ക​ണ്ണ​പു​രം, അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​മ്പ്ര​കാ​നം, ആ​സി​ഫ് ചെ​മ്പ്ര​കാ​നം, അ​ബ്ദു​സ​ത്താ​ർ കു​ന്നും​കൈ, റാ​ഫി കു​ന്നു​കൈ, ഷ​ഫീ​ഖ് ക​ണ്ണ​പു​രം, അ​ബ്ദു​ല്ല ക​ക്ക​ട്ട്, എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

