Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 2:31 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 2:31 PM IST

    കാ​ണാ​മ​റ​യ​ത്ത് മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം; പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ കാ​ത്ത് കു​ടും​ബം

    2022 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17 നാ​ണ് മു​ഹ​റ​ഖ് തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നു പോ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കാണാതായത്
    കാ​ണാ​മ​റ​യ​ത്ത് മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം; പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ കാ​ത്ത് കു​ടും​ബം
    ആ​​ന്റ​​ണി വി​​ൻ​​സെ​​ന്റ് ജോ​​ർ​​ജ്,

    സ​​ഹാ​​യ സെ​​ൽ​​സോ

    മ​​നാ​​മ: ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​നി​​ലെ മു​​ഹ​​റ​​ഖ് തീ​​ര​​ത്തു​​നി​​ന്ന് മ​​ത്സ്യ​​ബ​​ന്ധ​​ന​​ത്തി​​നു​പോ​​യ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളെ കാ​​ണാ​​താ​​യി​​ട്ട് മൂ​ന്ന് വ​​ർ​​ഷം പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​കു​​ന്നു. വീ​ടി​ന്‍റെ അ​ത്താ​ണി​യാ​യി​രു​ന്ന പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ മ​​ട​​ങ്ങി​​വ​​രു​​മെ​​ന്ന പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യി​​ൽ പ്രാ​​ർ​​ഥ​​ന​​യി​​ലാ​​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്ടി​​ലു​​ള്ള ഇ​​വ​​രു​​ടെ കു​​ടും​​ബ​​ങ്ങ​​ൾ.

    2022 ഒ​​ക്ടോ​​ബ​​ർ 17നാ​​ണ് ക​​ന്യാ​​കു​​മാ​​രി ക​​ൽ​​ക്കു​​ളം താ​​ലൂ​​ക്കി​​ലെ ക​​ടി​​യ​പ്പ​​ട്ട​​ണം നി​​വാ​​സി​​ക​​ളാ​​യ സ​​ഹാ​​യ സെ​​ൽ​​സോ (35), ആ​​ന്റ​​ണി വി​​ൻ​​സെ​​ന്റ് ജോ​​ർ​​ജ് (37) എ​​ന്നി​​വ​​ർ മു​​ഹ​​റ​​ഖി​​ലെ ഫി​​ഷി​​ങ് ഹാ​​ർ​​ബ​​റി​​ൽ​​നി​​ന്ന് മീ​​ൻ പി​​ടി​​ക്കാ​​ൻ ചെ​​റി​​യ ബോ​​ട്ടി​​ൽ പു​​റ​​പ്പെ​​ട്ട​​ത്. സാ​​ധാ​​ര​​ണ ര​​ണ്ടു​​മൂ​​ന്നു​ദി​​വ​​സ​​ത്തി​​ന​​കം മ​​ത്സ്യ​​വു​​മാ​​യി ഇ​​വ​​ർ മ​​ട​​ങ്ങി​​യെ​​ത്തേ​​ണ്ട​​താ​​യി​​രു​​ന്നു. തി​​രി​​ച്ചെ​​ത്താ​​ത്ത​​തി​​നെ​​തു​​ട​​ർ​​ന്ന് സു​​ഹൃ​​ത്തു​​ക്ക​​ളും സ്പോ​​ൺ​​സ​​റും പ​​രാ​​തി​​പ്പെ​​ട്ടു. ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ തീ​​ര സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ​​സേ​​ന​​യും പൊ​​ലീ​​സും പു​​റം​​ക​​ട​​ലി​​ൽ തി​​ര​​ച്ചി​​ൽ ന​​ട​​ത്തി​​യെ​​ങ്കി​​ലും സൂ​​ച​​ന​​യൊ​​ന്നും ല​​ഭി​​ച്ചി​​ല്ല.

    തു​​ട​​ർ​​ന്ന് സാ​​മൂ​​ഹി​​ക പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​ൻ ഷാ​​ജി പൊ​​ഴി​​യൂ​​രി​​ന്റെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ എം​​ബ​​സി​​യി​​ൽ പ​​രാ​​തി ന​​ൽ​​കി​യി​രു​ന്നു. എം​​ബ​​സി, സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ അ​​ധി​​കൃ​​ത​​രു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട് അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണം ന​​ട​​ത്തി​​യെ​​ങ്കി​​ലും ഒ​​രു വി​​വ​​ര​​വും കി​​ട്ടി​​യി​​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​ല്ലം​കോ​ട് ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​ഡോ​ക്ട​ർ ഡൈ​സ​ൺ യേ​ശു​ദാ​സ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ‍യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി‍യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും ഇ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. നേ​ര​ത്തെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ എം​ബ​സി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​വി​ടെ ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലൊ​ന്നും പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന വി​വ​ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    സ​​ഹാ​​യ സെ​​ൽ​​സോ​​യും ആ​​ന്റ​​ണി വി​​ൻ​​സെ​​ന്റും ബ​​ഹ്റൈ​​നി​​ൽ എ​​ത്തി​​യി​​ട്ട് 10 വ​​ർ​​ഷ​​ത്തോ​​ള​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​വ​​രു​​ടെ ചെ​​റി​​യ വ​​രു​​മാ​​നം കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് കു​​ടും​​ബം ക​​ഴി​​ഞ്ഞി​​രു​​ന്ന​​ത്. ഏ​ഴും നാ​ലും വ​​യ​​സ്സു​​ള്ള മ​​ക്ക​​ളു​​മാ​​യി ദു​​രി​​ത​ത്തി​​ൽ ക​​ഴി​​യു​​ക​​യാ​​ണ് ആ​​ന്റ​​ണി വി​​ൻ​​സെ​​ന്റ് ജോ​​ർ​​ജി​ന്റെ കു​ടും​ബം. നാ​​ട്ടു​​കാ​​രു​​ടെ സ​​ഹാ​​യം​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും ഉ​​പ​​ജീ​​വ​​നം. സ​​ഹാ​​യ സെ​​ൽ​​സോ​​യു​​ടെ ഭാ​​ര്യ ആ​​രോ​​ഗ്യ ശു​​ഭ​​യും ഒ​മ്പ​തും ആ​റും വ​​യ​​സ്സു​​ള്ള പെ​​ൺ​മ​​ക്ക​​ളു​​മാ​​യി ദാ​​രി​​ദ്ര്യ​​ത്തി​​ൽ ക​​ഴി​​യു​​ക​​യാ​​ണ്. എ​​ന്തെ​​ങ്കി​​ലും വി​​വ​​രം കി​​ട്ടു​​മെ​​ന്ന പ്ര​​തീ​​ക്ഷ ഇ​​നി​​യും ഇ​​വ​​ർ കൈ​​വി​​ട്ടി​​ട്ടി​​ല്ല.

