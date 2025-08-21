Begin typing your search above and press return to search.
    രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ല​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി മൂ​ന്നു പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ

    250,000 ഘ​ന​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വെ​ള്ളം ലാ​ഭി​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ല​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി യു.​എ​ൻ ഹാ​ബി​റ്റ​റ്റ് ഓ​ഫി​സും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് മൂ​ന്നു പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. 250,000 ഘ​ന​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വെ​ള്ളം ലാ​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. 250 വീ​ടു​ക​ളി​ലെ ചോ​ർ​ച്ച​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ വ​ഴി കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ജ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക, 50 പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ ഗ്രേ​വാ​ട്ട​ർ റീ​സൈ​ക്ലി​ങ് സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ.

    “ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ജ​ല​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ-​ഹാ​ബി​റ്റാ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്രോ​ഗ്രാം ഓ​ഫി​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദാ​ദാ​ഭാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. 250,000 ഘ​ന​മീ​റ്റ​ർ വെ​ള്ളം ലാ​ഭി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും മൂ​ന്നു വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ഘ​ട്ട​മെ​ന്നോ​ണം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ 250 വീ​ടു​ക​ളി​ലെ ജ​ല ചോ​ർ​ച്ച​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കും. ര​ണ്ടാ​മ​താ​യി, ഷ​വ​ർ ഹെ​ഡു​ക​ൾ​പോ​ലു​ള്ള 200 ജ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി അ​ത് വി​വി​ധ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റും. ശേ​ഷം 50 പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ ഗ്രേ​വാ​ട്ട​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും. ഈ ​സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി അം​ഗ​ശു​ദ്ധി വ​രു​ത്തു​ന്ന വെ​ള്ളം പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ള്ളി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ശ്മ​ശാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ളി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. ഈ ​ഗ്രേ​വാ​ട്ട​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും നി​ർ​വ​ഹ​ണ​വും ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് വ​ഴി ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബി​സി​ന​സു​ക​ളെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചേം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദാ​ദാ​ഭാ​യി. നെ​സ്‌​ലെ, ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി (ഇ​വ) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലും. ഇ​വ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​വും പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​നും ഉ​ണ്ട്. ചോ​ർ​ച്ച ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള വീ​ടു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ ന​ൽ​കും. ഈ ​സം​രം​ഭം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കും. ലോ​ക​ത്ത് ജ​ല​ദൗ​ർ​ല​ഭ്യം നേ​രി​ടു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി നി​ര​വ​ധി ദേ​ശീ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നോ​ട​കം ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ദാ​ദാ​ഭാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Three new schemes to conserve water in the country
