Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 11:44 AM IST

    സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ൽ മൂ​ന്ന് നോ​മ്പ് ആ​ച​ര​ണ​വും വാ​ർ​ഷി​ക ധ്യാ​ന​വും

    ജ​നു​വ​രി 25, 26, 27, 28 (ഞാ​യ​ർ, തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ, ബു​ധ​ൻ) എ​ന്നീ തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ം
    സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ൽ മൂ​ന്ന് നോ​മ്പ് ആ​ച​ര​ണ​വും വാ​ർ​ഷി​ക ധ്യാ​ന​വും
    സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് നോ​മ്പ് ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ളി​ല്‍ വ​ച​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കാ​ന്‍ എ​ത്തി​യ റ​വ. ഫാ. ​സോ​ളു കോ​ശി​യെ ക​ത്തീ​ഡ്ര​ല്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ഇ​ട​വ​കാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ര്‍ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ൽ മൂ​ന്ന് നോ​മ്പ് ആ​ച​ര​ണ​വും (നി​നു​വ നോ​മ്പ്) വാ​ർ​ഷി​ക ധ്യാ​ന​വും 2026 ജ​നു​വ​രി 25, 26, 27, 28 (ഞാ​യ​ർ, തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ, ബു​ധ​ൻ) എ​ന്നീ തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു. മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ കൊ​ല്ലം ഭ​ദ്രാ​സ​ന​ത്തി​ല്‍ പോ​രു​വ​ഴി മാ​ര്‍ ബെ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ര്‍ ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ് ദേ​വാ​ല​യ വി​കാ​രി​യും, ബ​സ്കി​യോ​മ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും, കേ​ര​ള കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ച​ർ​ച്ച​സ് കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ റ​വ. ഫാ. ​സോ​ളു കോ​ശി വ​ച​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    25​ന് വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു​മു​ത​ല്‍ സ​ന്ധ്യ ന​മ​സ്കാ​രം, ക​ത്തീ​ഡ്ര​ല്‍ ഗാ​യ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ഗാ​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ, ധ്യാ​ന പ്ര​സം​ഗം, ആ​ശീ​ര്‍വാ​ദം എ​ന്നി​വ​യും 26, 27 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ രാ​വി​ലെ 6.15ന് ​രാ​ത്രി ന​മ​സ്കാ​രം, പ്ര​ഭാ​ത സ​മ​സ്കാ​രം, ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് 12.45 ന് ​ഉ​ച്ച ന​മ​സ്കാ​രം വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മു​ത​ല്‍ സ​ന്ധ്യ ന​മ​സ്കാ​രം, ഗാ​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ, ധ്യാ​ന പ്ര​സം​ഗം, ആ​ശീ​ര്‍വാ​ദം എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. 28ന് ​രാ​വി​ലെ 6.15ന് ​രാ​ത്രി ന​മ​സ്കാ​രം, പ്ര​ഭാ​ത സ​മ​സ്കാ​രം, ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് 12.45 ന് ​ഉ​ച്ച ന​മ​സ്കാ​രം വൈ​കീ​ട്ട് 6.15 മു​ത​ല്‍ സ​ന്ധ്യ ന​മ​സ്ക്കാ​രം, വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന ആ​ശീ​ര്‍വാ​ദം എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും ഏ​വ​രും ഈ ​ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് അ​നു​ഗ്ര​ഹം പ്രാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ത്തീ​ഡ്ര​ല്‍ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ. ​ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ല്‍, സ​ഹ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ​ദ. തോ​മ​സു​കു​ട്ടി പി. ​എ​ന്‍, ട്ര​സ്റ്റി ജോ​ണ്‍ കെ. ​പി., സെ​ക്ര​ട്ട​റി കു​രു​വി​ള പാ​പ്പി എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Three Lenten observances and annual meditation at St. Mary's Cathedral
