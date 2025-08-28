Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 9:41 AM IST

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ മൂ​ന്ന് വി​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ത​ട​വും പി​ഴ​യും

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ മൂ​ന്ന് വി​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ത​ട​വും പി​ഴ​യും
    xമ​നാ​മ: സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ മൂ​ന്ന് വി​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഫ​സ്റ്റ് ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ഓ​രോ പ്ര​തി​ക്കും 100,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ (ഏ​ക​ദേ​ശം 2.2 കോ​ടി രൂ​പ) പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ, ആ​ദ്യ പ്ര​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 83,710.939 ദീ​നാ​റും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 444,290.800 ദീ​നാ​റും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് 100,000 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും 444,290.800 ദീ​നാ​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​ത്തു​ല്യ​മാ​യ ആ​സ്തി​ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം മൂ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്തും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ലും ഓ​ഹ​രി​ക​ളി​ലും നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച് വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി നി​ര​വ​ധി പേ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് മ​ണി ലോ​ണ്ട​റി​ങ് ക്രൈം​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​വ​ർ വ​ലി​യ തു​ക​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​ലെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത പ​ണം വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ സാ​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ശേ​ഷം വി​ചാ​ര​ണ ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്, കേ​സ് ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യും വി​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

