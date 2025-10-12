Begin typing your search above and press return to search.
    മൂ​ന്നുദി​വ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടുകൂടിയ പി​തൃ​ത്വ അ​വ​ധി; പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് നീ​ക്കം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​ം -സ​ർ​ക്കാ​ർ

    നി​യ​മം ഒ​രു ക​ക്ഷി​ക്ക് അ​മി​ത​മാ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി​യെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന്
    മൂ​ന്നുദി​വ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടുകൂടിയ പി​തൃ​ത്വ അ​വ​ധി; പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് നീ​ക്കം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​ം -സ​ർ​ക്കാ​ർ
    മ​നാ​മ: കു​ഞ്ഞ് ജ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​രു​ഷ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് നി​ല​വി​ലെ ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ പി​തൃ​ത്വ അ​വ​ധി മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​മാ​യി നീ​ട്ടാ​നു​ള്ള പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ നീ​ക്കം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യു​ടെ കു​റ​വ്, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​കാ​നി​ട​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത എ​ന്നി​വ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് കാ​ബി​ന​റ്റ് ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പു​ന​രാ​ലോ​ചി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    2012ലെ ​സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 63 പ്ര​കാ​രം, പു​രു​ഷ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് കു​ഞ്ഞ് ജ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു​ദി​വ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യ അ​വ​ധി​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കു​ഞ്ഞ് ജ​നി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​ദ്യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​മ്മ​ക്ക് വൈ​കാ​രി​ക​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​പ​ര​വു​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ പി​താ​വി​ന് സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും ഗൃ​ഹ​നാ​ഥ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കു​ട്ടി​യു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പോ​ലു​ള്ള അ​ത്യാ​വ​ശ്യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് അ​വ​ധി മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഈ ​മാ​റ്റം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​പ​ര​മോ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​പ​ര​മോ ആ​യ പോ​രാ​യ്മ​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ടം വാ​ദി​ക്കു​ന്നു. വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി, മാ​തൃ​ത്വ അ​വ​ധി, അ​ത്യാ​വ​ശ്യ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ പി​തൃ​ത്വ അ​വ​ധി എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട്, തൊ​ഴി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും കു​ടും​ബ​പ​ര​മാ​യ ക​ട​മ​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ ന്യാ​യ​മാ​യ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഗ​താ​ഗ​തം, സു​ര​ക്ഷ, ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഷി​ഫ്റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ജോ​ലി സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യാ​ത്ത അ​വ​ധി​ക​ൾ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ, ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത കു​റ​യ​ൽ, ഓ​വ​ർ​ടൈം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ക​രം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന ചെ​ല​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യും അ​ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​തൃ​പ്തി​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    നി​യ​മം ഒ​രു ക​ക്ഷി​ക്ക് അ​മി​ത​മാ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി​യെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ-​തൊ​ഴി​ലാ​ളി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​നു​പാ​തി​ക ത​ത്ത്വ​ത്തെ ലം​ഘി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. നി​ല​വി​ലെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ പോ​രാ​യ്മ​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്ത​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ, ഈ ​നി​ർ​ദി​ഷ്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി സ​ദു​ദ്ദേ​ശ്യ​പ​ര​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. വി​ശ​ദ​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ക​ര​ട് നി​യ​മം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    paternity leave, Gulf News, Government, paid leave, Parliamentary
